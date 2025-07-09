У Білій Церкві стався вибух на котельні

Із цих 35 об'єктів без опалення - 15 багатоквартирних житлових будинків за адресами:
- вул. Банкова — 11, 14
- бул. Олександрійський — 12а, 19, 21, 25, 31, 33, 35
- вул. Гетьманська — 3, 10, 94
- вул. Гродзинського — 3
- Торгова площа — 4/27
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
"Довожу до відома, що ситуація щодо аварії, яка сталася на одному з об’єктів, що забезпечує теплопостачання у місті є контрольованою, вживаються необхідні заходи, відповідні служби працюють. Оперативно відбулося позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС на якому визначено, що це аварія техногенного характеру.
Членами комісії визначено першочергові заходи та виконавців для якнайшвидшого відновлення теплопостачання у будинки.
Розгорнуті пункти обігріву за адресами: вул. Героїв Небесної Cотні, 46 (ДЮСШ №1), вул. Гетьманська, 25 (Гетьманський ліцей).
О 14:30 секретар В. Вовкотруб повідомив, що на об’єкті теплопостачання, який зазнав аварії, запущено резервний котел. Розпочато поступовий нагрів теплоносія. Фахівці продовжують роботу для якнайшвидшого відновлення стабільного теплопостачання в оселях мешканців.
Причини інциденту не названі.