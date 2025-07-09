У Білій Церкві стався вибух на котельні

8 лютого о 9:04 на одній із котелень міста КП БМР "Білоцерківтепломережа" пролунав вибух. Повністю пошкоджено котел. Без опалення лишилося 35 об'єктів. Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.

Із цих 35 об'єктів без опалення - 15 багатоквартирних житлових будинків за адресами:

вул. Банкова — 11, 14

бул. Олександрійський — 12а, 19, 21, 25, 31, 33, 35

вул. Гетьманська — 3, 10, 94

вул. Гродзинського — 3

Торгова площа — 4/27

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Довожу до відома, що ситуація щодо аварії, яка сталася на одному з об’єктів, що забезпечує теплопостачання у місті є контрольованою, вживаються необхідні заходи, відповідні служби працюють. Оперативно відбулося позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС на якому визначено, що це аварія техногенного характеру.

Членами комісії визначено першочергові заходи та виконавців для якнайшвидшого відновлення теплопостачання у будинки.

Розгорнуті пункти обігріву за адресами: вул. Героїв Небесної Cотні, 46 (ДЮСШ №1), вул. Гетьманська, 25 (Гетьманський ліцей).

О 14:30 секретар В. Вовкотруб повідомив, що на об’єкті теплопостачання, який зазнав аварії, запущено резервний котел. Розпочато поступовий нагрів теплоносія. Фахівці продовжують роботу для якнайшвидшого відновлення стабільного теплопостачання в оселях мешканців.

Причини інциденту не названі.