На нових французьких автобусах пасажирів возитимуть безкоштовно

22 січня Біла Церква отримала 4 автобуси від регіону Іль-де-Франс (Франція). Всього на Київщину виділено 30 автобусів. По плану упродовж 2026 року має прийти з Франції 260 автобусів для відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури області після повномасштабного вторгнення росії.

Автобуси будуть передані до КП БМР "Тролейбусне управління", аби забезпечити перевезення вразливих категорій населення замість електротранспорту, який наразі через енергокризу не має можливості працювати.

Споживання тролейбусами електроенергії протягом доби становить 10 % від загального споживання міста. Маючи дефіцит електроенергії зараз важливо по максимуму дати живлення безпосередньо в оселі, в кожну домівку, в кожну родину. Тому заміна електротранспоту на автобуси - це можливість економії саме для побутових клієнтів, - зазначив голова Київської ОВА Микола Калашник. - В цілому проєкт передбачає реалізацію безкоштовних перевезень громадян у різних містах Київщини. Ця послуга буде надаватися для всіх містян, а не виключно для пільгових категорій, тому що зараз складні часи і ми маємо приймати відповідні рішення для того щоб стабілізувати ситуацію в економіці та, разом з тим, створити соціальні комфортні умови для людей. Перевезення для пасажирів має бути безоплатним — відповідне рішення найближчим часом буде ухвалено місцевою владою».

Як зазначив Микола Калашник, Білій Церкві у разі потреби надалі будуть передані ще такі автобуси.

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб поінформував про плани, як місто планує використовувати цей автотранспорт: «Ми плануємо ставити їх на перший маршрут. Тобто на заміну тролейбусам. Ми зараз працюємо над створенням у громаді першого безбар'єрного маршруту, який буде об'єднувати всі наші лікарні з центральною частиною міста. Автобус курсуватиме одним із головних маршрутів через все місто і дозволить маломобільним групам добиратися до лікарень. Коли ж надійдуть наступні одиниці транспорту, ми ставитимемо їх в інші мікрорайони. Для того щоб автобуси вийшли на маршрут потрібно прийняти відповідні рішення та провести необхідні процедури. Коли саме автобуси вийдуть на один із найзавантаженіших маршрутів Білої Церкви та перевозитимуть білоцерківців, ми повідомимо додатково».

Джерело