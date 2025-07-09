Як тепер пересуватися в комендантську годину: нові правила

16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Йдеться про запровадження спеціального режиму пересування та роботи бізнесу.

Віце прем’єр-міністр України Олексій Кулеба у соцмережах повідомив, що, на час енергетичної кризи громадяни отримують право безперешкодно діставатися до «Пунктів Незламності» навіть у комендантську годину. Спеціальні перепустки для цього будуть не потрібні.

Основні правила пересування:

пішки — дістатися до найближчого пункту можна без обмежень у будь-який час доби;

— дістатися до найближчого пункту можна без обмежень у будь-який час доби; приватним авто — дозволяється рух власним транспортом, якщо кінцевою метою подорожі є «Пункт Незламності» або об’єкти життєзабезпечення;

— дозволяється рух власним транспортом, якщо кінцевою метою подорожі є «Пункт Незламності» або об’єкти життєзабезпечення; громадський транспорт та таксі — їхня робота у нічний час регулюватиметься окремими рішеннями місцевої влади та Рад оборони , зважаючи на безпекову ситуацію в конкретному регіоні.

Які заклади працюватимуть цілодобово

Підприємці можуть працювати цілодобово, але за однієї важливої умови: заклад має офіційно стати «Пунктом Незламності» та бути зареєстрованим на відповідній мапі.

Кому дозволено отримати такий статус:

магазинам та аптекам; заправкам (АЗС); кафе та ресторанам; торговим та бізнес-центрам.

Варто зауважити, що нічні клуби та розважальні заклади відкриватися вночі не можуть (виняток — тільки великі ТРЦ, які працюють як пункти допомоги).

Що обов’язково має бути у «Пункті Незламності»

Для того, щоб приймати людей під час комендантської години, власник закладу зобов’язаний забезпечити:

світло — генератор або потужні акумулятори; тепло — обігріте приміщення; інтернет — стабільний зв’язок; місця для зарядки телефонів, безкоштовну питну воду та гарячий чай.

Водночас Олексій Кулеба наголосив, що всі рішення щодо змін правил у комендантській годині ухвалюють через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки.

В Україні продовжують діяти базові правила комендантської години, встановлені законом «Про правовий режим воєнного стану».

Зокрема, заборонено перебувати громадянам на вулицях та в будь-яких громадських місцях (парках, скверах, площах).

Виняток — можна виходити на вулицю для того, щоб дістатися до найближчого укриття під час повітряної тривоги або ж до «Пункту Незламності» (згідно із новими змінами). З собою обов’язково треба мати паспорт (фізичний або в «Дії»).

Пересування містом або між населеними пунктами на власному транспорті заборонено (виняток — якщо кінцевою метою подорожі є «Пункт Незламності» або об’єкти життєзабезпечення).

Автобуси, тролейбуси, трамваї та метро (як транспорт) припиняють роботу заздалегідь, щоб працівники та пасажири встигли дістатися домівок до початку комендантської години.

Водночас таксі не мають права працювати під час дії обмежень.

Заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, магазини та спортзали мають бути зачинені.

Виняток становлять лише об’єкти критичної інфраструктури та підприємства, що мають спеціальний дозвіл на цілодобову роботу або ж «Пункти Незламності».

Перебувати на вулиці або пересуватися на авто можуть лише особи, які мають спеціальну перепустку встановленого зразка та посвідчення особи (перепустки не потрібні у тому випадку, якщо ви прямуєте до «Пункту Незламності»). Зазвичай це працівники сектору оборони, правоохоронці та працівники критичної інфраструктури (енергетики, медики тощо).

Патрулі (поліція, Нацгвардія, ТрО) мають право зупиняти людей, перевіряти документи, проводити огляд речей чи автомобіля.

У разі відсутності документів або перепустки людину можуть затримати до з’ясування обставин або до закінчення комендантської години.

Тривалість комендантської години встановлюється місцевою владою (військовими адміністраціями) індивідуально для кожної області.

