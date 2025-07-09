Білоцерківці відзначають свято Богоявлення

6 січня на свято Богоявлення білоцерківці прийшли до міських храмів для молитви та великого освячення води. За новим церковним календарем, на який перейшла Православна церква України в 2023 році, свято Хрещення Ісуса Хреста відбувається саме 6 січня. Пропонуємо фоторепортаж з церков нашого міста.

Це християнське свято присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан, де Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя. Богоявлення — одне з дванадесятих свят (поряд із Великоднем і П'ятидесятницею), присвячене народженню Ісуса Христа і подіям, що супроводжували його.

Перші повідомлення про святкування Богоявлення сягають ІІ ст. Але до IV століття свято Богоявлення відзначалося 6 січня разом зі згадкою про Різдво Христове. Свято Різдва Христового відділили від свята Хрещення вперше у Римській Церкві в першій половині IV століття.

Фото: Храм святого Петра Калнишевського

Сенс свята Богоявлення в тому, що воно нагадує про євангельську подію (описану усіма чотирма євангелистами), коли під час Хрещення Спасителя вперше Бог явив Себе у Трьох Іпостасях як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий: Син Божий хрестився в Йордані, Дух Святий зійшов на Нього у вигляді голуба, а Бог Отець промовив з небес: «Це є Син Мій Улюблений, в Ньому Моє благовоління» (Мф. 3: 17). Тобто, вперше після трьох десятиліть земного життя у Назареті Ісус Христос являє Себе світові, на Йордані Син Божий явив Себе відкрито людям, привідкривши їм тайну Пресвятої Трійці.

У народі має ще назву Водохреща. Чин великого освячення води звершують двічі: у Навечір’я Богоявлення (5 січня) та в саме свято Хрещення Господнього (6 січня). Така традиція має історичне пояснення: давні християни у Навечір’я Богоявлення звершували хрещення оголошених – тих, хто готувався прийняти Таїнство Хрещення. Тому воду в цей день освячують у храмах.

Фото: Спасо-Преображенський собор

А Єрусалимська Церква встановила традицію на Богоявлення звершувати урочистий хід на річку Йордан і освячувати воду там – на спомин про подію Хрещення Спасителя у водах Йордану. Тож 6 січня після літургії відбувається освячення води також і на відкритих водоймах. Таку, освячену за особливим Чином великого водосвяття, воду – хрещенську чи богоявленську – називають агіасмою, що з грецької означає «святиня».

Фото: Храм Петра і Павла

На свято прийнято вітатися словами: Христос хрещається! У річці Йордані!