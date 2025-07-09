Три багатоповерхівки зазнали пошкоджень в ніч на 31 грудня

Унаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали 3 багатоповерхівки.
Станом на 10:30, 31 грудня, до Центру оперативного реагування з повідомленнями про пошкоджене майно звернулися 80 фізичних осіб та 2 — юридичні особи.
Внаслідок атаки постраждало 2 осіб: одна людина отримала осколкові поранення руки та голови, у іншої— гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації.
Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, проводяться роботи з прибирання уламків та сміття, закриття вікон.
Попередня атака була 27 грудня 2025 року. Тоді наша громада вкотре зазнала масованої ворожої атаки, унаслідок якої зазнали пошкоджень і руйнувань приватні та комунальні підприємства, об’єкти житлового фонду, а також транспортні засоби.
На жаль, загинула жінка 1978 року народження. Ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Станом на 29 грудня, 11:00, до Центру оперативного реагування з повідомленнями про пошкоджене майно звернулися 90 осіб, з них 29 — юридичні особи.
Нагадуємо: у разі виявлення пошкоджень житлових будинків або підприємств унаслідок ворожої атаки, для фіксації руйнувань необхідно невідкладно звертатися:
до Національної поліції за телефоном 102;
до Центру оперативного реагування (ЦОР) за телефонами:
067-310-77-55
099-310-77-55
063-310-77-55
Для отримання одноразової матеріальної допомоги від муніципалітету власникам пошкодженого житла необхідно діяти відповідно до порядку, розміщеного за посиланням:
https://bc-rada.gov.ua/node/16598
Звертаємо увагу, що звернутися до Національної поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого необхідно в найкоротші строки, оскільки в подальшому отримати ці документи не буде технічної можливості.
Крім того, Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, продовжує приймати заяви від усіх осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.
Детальніше: https://minjust.gov.ua/news/ministry/podannya-zayav-do-mijnarodnogo-rees...
Подання заяв здійснюється в електронній формі через вебпортал Дія:
https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/reparatsii-mizhnarod...