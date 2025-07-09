Три багатоповерхівки зазнали пошкоджень в ніч на 31 грудня

31 грудня наша громада вкотре зазнала ворожої атаки. За результатами оцінки ситуації визначено, що подія є надзвичайною ситуацією воєнного характеру місцевого рівня.

Унаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали 3 багатоповерхівки.

Станом на 10:30, 31 грудня, до Центру оперативного реагування з повідомленнями про пошкоджене майно звернулися 80 фізичних осіб та 2 — юридичні особи.

Внаслідок атаки постраждало 2 осіб: одна людина отримала осколкові поранення руки та голови, у іншої— гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, проводяться роботи з прибирання уламків та сміття, закриття вікон.

Попередня атака була 27 грудня 2025 року. Тоді наша громада вкотре зазнала масованої ворожої атаки, унаслідок якої зазнали пошкоджень і руйнувань приватні та комунальні підприємства, об’єкти житлового фонду, а також транспортні засоби.

На жаль, загинула жінка 1978 року народження. Ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на 29 грудня, 11:00, до Центру оперативного реагування з повідомленнями про пошкоджене майно звернулися 90 осіб, з них 29 — юридичні особи.

Нагадуємо: у разі виявлення пошкоджень житлових будинків або підприємств унаслідок ворожої атаки, для фіксації руйнувань необхідно невідкладно звертатися:

до Національної поліції за телефоном 102;

до Центру оперативного реагування (ЦОР) за телефонами:

067-310-77-55

099-310-77-55

063-310-77-55

Для отримання одноразової матеріальної допомоги від муніципалітету власникам пошкодженого житла необхідно діяти відповідно до порядку, розміщеного за посиланням:

https://bc-rada.gov.ua/node/16598

Звертаємо увагу, що звернутися до Національної поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого необхідно в найкоротші строки, оскільки в подальшому отримати ці документи не буде технічної можливості.

Крім того, Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, продовжує приймати заяви від усіх осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Детальніше: https://minjust.gov.ua/news/ministry/podannya-zayav-do-mijnarodnogo-rees...

Подання заяв здійснюється в електронній формі через вебпортал Дія:

https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/reparatsii-mizhnarod...