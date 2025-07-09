"Російській культурі" забороняють звучати в Білій Церкві

9 грудня на пленарному засіданні 81-ї сесії Білоцерківської міської ради депутати підтримали рішення «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Білоцерківської міської територіальної громади».

Мораторій запроваджується саме на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території громади.

Рішення прийнято задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації.

Під час доповіді заступник міського голови Катерина Возненко зазначила, що проєкт рішення підготовлено на виконання листа Уповноваженого із захисту державної мови, який надійшов до Білоцерківської міської ради.

У листі зазначається, що до Уповноваженого із захисту державної мови надходять скарги громадян щодо публічного виконання музичних творів мовою країни-агресора, зокрема проведення концертів та інших публічних активностей, де лунає російська музика. Такі випадки викликають виправдане суспільне обурення, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам'яті загиблих захисників України та морально неприйнятне явище в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України. Особливо гостро це питання постає серед військовослужбовців та їхніх сімей, осіб, які пережили полон.

Таку заборону депутати ухвалили в Києві, Запоріжжі, Черкасах, а також у Хмельницькій та Тернопільській областях.

За матеріалами сайту БМР