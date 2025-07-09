Важливо

Унаслідок обстрілу в ніч на 14 листопада постраждав чоловік, пошкоджено цивільні підприємства

У ніч на 14 листопада росія масово атакувала населені пункти Київщини та столицю. Шестеро людей, серед них — дитина 7 років, травмовані у Київській області.

Один із постраждалих - чоловік із Білої Церкви 1970 року народження.  Його госпіталізовано до лікарні з термічними опіками. Також в лікарню звернувся чоловік 1977 року народження, необхідна медична допомога надана, призначено амбулаторне лікування

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у пʼяти районах Київщини.

У Білоцерківському районі ворожа атака пошкодила низку цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.

Станом на 15.00 до Центру оперативного реагування Білоцерківської грмади з повідомленнями про пошкоджене майно звернувся 21 заявник.

Нагадуємо, у разі виявлення пошкоджень житлових будинків та підприємств, внаслідок повітряної атаки, для фіксації руйнувань просимо телефонувати за тел.: 102 та в ЦОР за тел.:
067-310-77-55
099-310-77-55
063-310-77-55

Для отримання одноразової матеріальної допомоги від муніципалітету власникам пошкодженого житла необхідно діяти відповідно до порядку, розміщеного за посиланням  https://bc-rada.gov.ua/node/16598

