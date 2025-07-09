14 загиблим воїнам присвоєно звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади”

11 листопада під час засідання 79 сесії депутати підтримали Про присвоєння звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади” (посмертно).

Розглянувши подання здійснюючого повноваження міського голови, секретаря міського ради Вовкотруба В.Г., відповідно до частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади“, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 08 лютого 2024 року № 5115-50-VІІІ, враховуючи рекомендації Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади” (протокол №16 від 28 жовтня 2025 року), з метою вшанування пам’яті загиблих громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України міська рада вирішила:



Присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади”(посмертно):



Акентьєву Євгену Олександровичу

Андрущенку Дмитру Андрійовичу

Бабенку Олександру Миколайовичу

Базилівському Олександру Миколайовичу

Голубу Богдану Володимировичу

Дєдову Віталію Володимировичу

Карпичу Юрію Миколайовичу

Колісніченку Тарасу Миколайовичу

Крижанівському Назару Дмитровичу

Люльці Вадиму Анатолійовичу

Мірошніченку Олександру Володимировичу

Михайлюку Василю Миколайовичу

Проценку Дмитру Анатолійовичу

Риженку Сергію Анатолійовичу

Вічна пам'ять захисникам України і низький уклін за жертовний подвиг заради своєї Вітчизни!

Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих...