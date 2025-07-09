Україна скасувала продовження терміну дії закордонних паспортів

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.
У відомстві пояснили, що тимчасовий порядок був ухвалений у лютому 2022 року, коли паспортна система України вийшла з ладу, що унеможливлювало оформлення нових документів.
Наразі система повністю відновлена. Оформити нові біометричні паспорти можна як у посольствах та консульствах, так і у філіях ДП "Документ" за кордоном.
МЗС наголошує, що Україна повертається до міжнародних стандартів, оскільки законодавство більшості країн світу не визнає паспорти з продовженим терміном дії (понад 10 років) або без окремого документа для дитини. Це створює незручності та проблеми для громадян при перетині кордонів.
Ключові зміни та стандарти:
- Громадяни, у яких закінчується термін дії паспорта, мають оформити новий біометричний паспорт.
- Термін дії паспорта для осіб віком від 16 років – максимум 10 років.
- Термін дії паспорта для дітей віком до 16 років – максимум 4 роки.
- Наявність окремого закордонного паспорта є обов’язковою для кожного громадянина, включно з дітьми.
Рекомендації громадянам:
- При спробі виїзду з України до ЄС з продовженим паспортом або дитиною, вписаною у паспорт, прикордонники країни ЄС, найімовірніше, не пропустять. У такому випадку необхідно оформити новий паспорт в Україні.
- При спробі повернутися в Україну з ЄС (або іншої країни) з таким паспортом, якщо прикордонники країни перебування не випускають, слід звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Там оформлять "посвідчення особи на повернення в Україну" (т.зв. "білий паспорт"). Документ видається в день звернення (дітям до 16 – безкоштовно).
- При авіаперельотах (наприклад, із США чи Канади до Шенгенської зони) авіаперевізники, згідно зі стандартами ICAO, мають право не допустити на рейс пасажира з продовженим паспортом.
МЗС також нагадало, що законодавство України дозволяє кожному громадянину мати два чинних закордонних паспорти.