Важливо

Учні та пенсіонери разом писали Радіодиктант національної єдності

  • Вівторок, жовт. 28 2025
  • Автор 
Учні та пенсіонери разом писали Радіодиктант національної єдності

27 жовтня академісти долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Писали в бібліотеках, де збираються на свої заходи клуби, а також частина пенсіонерів завітали до Білоцерківського ліцею іноземних мов – гімназії №9, де спільно із учнями 10-А та 11-В класів взялися слухати та писати текст.

Академісти спільно пишуть диктант зі школярами вже не перший рік, адже між Благодійний фондом Костянтина Єфименка та Управлінням освіти і науки БМР діє проєкт «Єдність поколінь», який передбачає подібні заходи.

І школярі, і люди поважного віку з клубів «Мрія», «Водограй», «Чарівна мить», «Лада» уважно слухали, як артистка та телеведуча Наталія Сумська диктує текст письменниці Євгенії Кузнецової "Треба жити!"

dyk 5

Відчувалося, як хвилювалися, дещо не встигали, але ставилися до написання радіодиктанту з великою уважністю і отримали задоволення. А опісля ділилися враженнями, перепитували, як треба було писати в тому чи іншому реченні та робили спільні світлини на згадку.

Вперше Радіодиктант провели у 2000 році, щоб показати, що українська мова здатна об'єднати людей у різних куточках країни й світу. З кожним роком кількість учасників зростала - від кількох тисяч до сотень тисяч, включно з українцями за кордоном.

27dyk 1

Радіодиктант щороку пишуть на шести континентах, у понад 40 країнах світу і навіть полярники на українській антарктичній станції "Академік Вернадській". 

Авторами тексту в різні роки були: Оксана Забужко, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Іван Малкович, Юрій Андрухович.

Щороку кількість учасників Радіодиктанту збільшується. У 2024 році до диктанту долучилися понад пів мільйона людей, з 30 країн світу, а на перевірку надіслали понад 10 000 листів.

Раніше диктант писали щорічно 9-10 листопада (День української мови та писемності), але з 2023 року указом Президента України встановлена нова дата - 27 жовтня.

27dyk 2

Текст для Радіодиктанту пишуть спеціально, на замовлення і щороку обирається іншій автор та нова тема. Він складається з 100-120 слів.

Тексти Радіодиктанту не перевіряють на помилки, але шукають роботи без помилок та нагороджують учасників, які впоралися з завданням бездоганно.

Кількість переможців може бути різна - від двох до декількох сотень. Переможці є завжди.

27dyk 4

Рекорди радіодиктанту:

  • 2014 - Київський університет ім. Бориса Грінченка встановив рекорд з наймасовішого написання Радіодиктанту на одній локації
  • 2018 - 32 799 людини надіслали текст на перевірку і жодної помилки не зробили 311 людей
  • Наймолодшому учаснику Радіодиктанту було 7 років, найстаршому - 97 років
  • 2024 - Радіодиктант зібрав понад 700 тисяч переглядів на платформах Суспільного Мовлення
  • З першого року заснування і до сьогодні Радіодиктант написала 25 разів 77-річна Христина Гоянюк, лікар зі Львова. До речі, вона неодноразово ставала переможницею
SocButtons v1.5
Прочитано 22 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

Чи знаєте ви куди подівся Геннадій Дикий?

так, мобілізувався до лав ЗСУ - 0%
ні, нічого не чув про нього - 0%
не цікавлюся його долею - 100%

Всього голосів: 1
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео