Учні та пенсіонери разом писали Радіодиктант національної єдності

27 жовтня академісти долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Писали в бібліотеках, де збираються на свої заходи клуби, а також частина пенсіонерів завітали до Білоцерківського ліцею іноземних мов – гімназії №9, де спільно із учнями 10-А та 11-В класів взялися слухати та писати текст.

Академісти спільно пишуть диктант зі школярами вже не перший рік, адже між Благодійний фондом Костянтина Єфименка та Управлінням освіти і науки БМР діє проєкт «Єдність поколінь», який передбачає подібні заходи.

І школярі, і люди поважного віку з клубів «Мрія», «Водограй», «Чарівна мить», «Лада» уважно слухали, як артистка та телеведуча Наталія Сумська диктує текст письменниці Євгенії Кузнецової "Треба жити!"

Відчувалося, як хвилювалися, дещо не встигали, але ставилися до написання радіодиктанту з великою уважністю і отримали задоволення. А опісля ділилися враженнями, перепитували, як треба було писати в тому чи іншому реченні та робили спільні світлини на згадку.

Вперше Радіодиктант провели у 2000 році, щоб показати, що українська мова здатна об'єднати людей у різних куточках країни й світу. З кожним роком кількість учасників зростала - від кількох тисяч до сотень тисяч, включно з українцями за кордоном.

Радіодиктант щороку пишуть на шести континентах, у понад 40 країнах світу і навіть полярники на українській антарктичній станції "Академік Вернадській".

Авторами тексту в різні роки були: Оксана Забужко, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Іван Малкович, Юрій Андрухович.

Щороку кількість учасників Радіодиктанту збільшується. У 2024 році до диктанту долучилися понад пів мільйона людей, з 30 країн світу, а на перевірку надіслали понад 10 000 листів.

Раніше диктант писали щорічно 9-10 листопада (День української мови та писемності), але з 2023 року указом Президента України встановлена нова дата - 27 жовтня.

Текст для Радіодиктанту пишуть спеціально, на замовлення і щороку обирається іншій автор та нова тема. Він складається з 100-120 слів.

Тексти Радіодиктанту не перевіряють на помилки, але шукають роботи без помилок та нагороджують учасників, які впоралися з завданням бездоганно.

Кількість переможців може бути різна - від двох до декількох сотень. Переможці є завжди.

