У Білій Церкві відбувся благодійний марафон

5 жовтня відбувся Білоцерківський благодійний марафон-2025. Співорганізатор марафону, директор ТОВ «Трібо» Олег Савчук розповів, що в цьому марафоні було зареєстровано понад 500 дорослих учасників та понад 200 дітей.

«До Білої Церкви приїхали гості не лише з різних міст України — Києва, Івано-Франківська, Львова, українського Криму, — а й з-за кордону, зокрема з Румунії та Німеччини. Ми вже другий рік поспіль проводимо марафон як благодійну акцію. Усі кошти, сплачені учасниками під час реєстрації, будуть передані до реабілітаційного центру «Титанові». Це центр, який працює з людьми, що мають важкі випадки протезування, і там завжди потрібна допомога. Цього року ми вже перевершили минулорічний результат. Остаточні підрахунки зробимо після завершення заходу, але впевнені, що підтримка для хлопців буде суттєвою», - сказав Олег Савчук.

Відкриваючи змагання, секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив: «Це, без перебільшення, велика подія для нашого міста. Вона стала справжньою родзинкою Білої Церкви. У нашому спортивному календарі — це наймасовіший захід року, який об’єднує сотні учасників і вболівальників. Звісно, подібні заходи відбуваються завдяки людям, які щиро люблять спорт, популяризують здоровий спосіб життя та активно його підтримують. Це й наші спонсори, і всі, хто долучається до організації. Сьогодні хочеться окремо подякувати Збройним силам України — саме вони боронять нашу державу й дають можливість проводити такі події».

Під час відкриття марафону зі сцени до присутніх також звернувся і засновник реабілітаційного центру «Титанові» В’ячеслав Запорожець:

«Ми вже вдруге з командою ветеранів «Титанові» беремо участь у цьому марафоні. Емоції попередніх забігів досі живі — і це надзвичайно важливо. Спорт — це рух і відновлення. Наші ветерани, які втратили кінцівки, мають бачити, що життя триває, що воно може бути активним, яскравим, наповненим. І що суспільство приймає своїх захисників. Щиро дякую організаторам за цю можливість і дякую нашим захисникам за те, що ми сьогодні можемо жити, тренуватися і з натхненням брати участь у таких подіях».

Дистанції були традиційними: повний марафон (42,2 км) – 8 кіл; напівмарафон (21,1 км) – 4 кола; забіг на 10,6 км – 2 кола; забіг на 5,3 км – 1 коло.

Тож переможцями в результаті марафону стали:

На дистанції 42,2 км серед жінок:

1 місце – Євгенія Овчаренко, м. Дніпро;

2 місце – Олена Смик, м. Біла Церква;

3 місце – Юлія Балабуха, м. Харків.

На дистанції 42,2 км серед чоловіків:

1 місце – Роман Скурідін, м. Київ;

2 місце – Владислав Мартинюк, м. Полонне;

3 місце – Володимир Билим, м. Полтава.

Трійка переможців на дистанції 21 км серед жінок:

1 місце – Вікторія Дуткевич, м. Буськ;

2 місце – Крістіна Славич, м. Львів;

3 місце – Ганна Кандиба, м. Ірпінь.

Трійка переможців на дистанції 21 км серед чоловіків:

1 місце – Писарев Олексій, м. Дніпро;

2 місце – Микола Давиденко, м. Ніжин;

3 місце – Андрій Ігнатенко, м. Сіверськодонецьк.

Трійка переможців на дистанції 10 км серед жінок:

1 місце – Антоніна Мусій, м. Київ;

2 місце – Анна Попова, м. Одеса;

3 місце – Оксана Бабій, м. Київ.

Трійка переможців на дистанції 10 км серед чоловіків:

1 місце – Тимофій Анікеєв, м. Київ;

2 місце – Олександр Шерстюк, м. Біла Церква;

3 місце – Михайло Бойко, м. Київ.

Трійка переможців на дистанції 5 км серед жінок:

1 місце – Тетяна Чорновол, м. Біла Церква;

2 місце – Маріанна Шевченко, м. Київ;

3 місце – Христина Калініна, м. Буча.

Трійка переможців на дистанції 5 км серед чоловіків:

1 місце – Олександр Калінін, м. Буча;

2 місце – Владислав Лобченко, м. Біла Церква;

3 місце – Єгор Трофімов, м. Київ.

Титульними спонсорами марафону виступили – компанії «Biopharma Plasma» та заводу «Tribo». Партнерами та спонсорами спортивного заходу також стали: «Металобаза Бочарова», «EGastronom», «Берегиня», «RUN-UP NATION», «Sirion», «Ярослав», ТМ «Сквирянка», «Morshynska sport», «Trivium», «Некст Ген Енерджі», «Фемілі Дент», Управління молоді та спорту БМР, Виконавчий комітет БМР, федерація легкої атлетики Київської області та інші. Інформаційні партнери: «Білка знає», «Біла Церква 1».

За матеріалами сайту БМР