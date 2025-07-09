Білоцерківці вшанували пам'ять захисників України

Саме цього дня у 2014 році росіяни, як завжди віроломно, порушили обіцянку надати "зелений коридор" для виходу наших військових, які потрапили в оточення. Вони обстріляли колони, що призвело до загибелі сотень українських військових і добровольців. Ця подія ознайменувала вторгнення регулярної армії РФ в Україну та стала однією з найбільших трагедій для Збройних сил України. А оскільки виходити з оточення наші військові мали по соняшниковому полю, то квітка соняшника нині стала символом тих трагічних подій. Саме тоді загинув і наш білоцерківець Віталій Коломієць.

Сьогодні біля парку Слави була розгорнута виставка «Небесні янголи». На ній представлені портрети загиблих захисників, їхні біографії, особисті військові речі.

Під час мітингу 16 родинам загиблих військових секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб вручив відзнаки «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно). Священники Православної церкви України відслужили молебень за упокій душ загиблих оборонців України.

Затим усі бажаючі змогли покласти квіти до стел із портретами наших Героїв. Затим міським автобусом змогли проїхати до могил своїх рідних на кладовищі "Сухий Яр".

Вічна пам’ять полеглим військовослужбовцям нашої громади!