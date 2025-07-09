Білоцерківці відзначили День Державного прапора України

23 серпня у Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня Державного Прапора України. В урочистостях взяли участь секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, депутати Білоцерківської міської ради, члени виконкому, родичі загиблих військовослужбовців та всі небайдужі до державного свята містяни.

Розпочався захід із загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00. Учасники мітингу вийшли на проїжджу частину вул. Я. Мудрого та розгорнутили прапори, на яких були зображені емблеми бригад чи фото загиблих Героїв, так чином вшанували пам'ять всіх цивільних та військових українців, чиє життя забрала російсько-українська війна.

Затим перейшли до площі біля входу до міськради, аби вшанувати державний символ – національний прапор України. За традицією підняти державний стяг доручено білоцерківським юнакам та юнкам, які показали високі результати в навчанні, мистецтві чи спорті.

Почесне право підняти Державні Прапори України було надано секретарю Білоцерківської міської ради Володимиру Вовкотрубу та:

- Назару Коржу, учневі Білоцерківського опорного ліцею - гімназії №20, членом рою «Нащадки Мамая», який два роки поспіль є багаторазовим призером Всеукраїнського етапів Всеукраїнської військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

- Анастасії Могилко, учениці Білоцерківського академічного ліцею «Мала академія наук», голові ради Ліцейського братства, волонтерці з активною громадянською позицією, переможниці Всеукраїнських учнівських олімпіад та етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2024/2025 навчальному році.

- Павлу Гальчусу, учневі Білоцерківської школи мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Переможцю міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів. Найпочеснішою місією вважає дарувати свою пісенну творчість, як подяку за мужність і жертовність, пораненим героям у Білоцерківському військовому госпіталі. Доповідач Міжнародної учнівської конференції «Ars Longa» з мистецтвознавчою темою «Легендарна оборона заводу «Азовсталь» у пісенній творчості». Стипендіат міського голови 2025 року.

- Луці Папіашвілі, вихованцеві Білоцерківської дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир». Він є членом збірної юнацької команди України з вільної боротьби, призер чемпіонату України та міжнародних змагань серед кадетів, переможець Всесвітньої Гімназіади.

Також до присутніх звернувся секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб: «Сьогодні ми відзначаємо одне з найвеличніших державних свят. Саме під синьо-жовтим прапором українці впродовж століть виборювали свої права на свободу. Саме з ним українці піднімалися після найважчих випробувань. Саме з ним здобували незалежність. Сьогодні під цим прапором стоять наші воїни на передовій. Білоцерківська громада пишається і пам’ятає героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, допомагає нашим військовим, невпинно працює і мріє, що одного дня, під українськими прапорами, під мирним українським небом, центральною вулицею міста пройдуть наша захисники. І вся Білоцерківська громада буде зустрічати наших найкращих доньок та синів, мужніх, відважних і нескорених. Слава Україні!»

На завершення заходу всі рідні військових поставили маленькі прапорці в імпровізований меморіал вшанування пам’яті загиблих родичів, які віддали життя за незалежність, свободу та мирне життя в Україні.