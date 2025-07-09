Стартував новий етап подачі заявок на грант “Власна справа” для ветеранів та членів їхніх родин

Доки Український ветеранський фонд Мінветеранів підбиває підсумки попереднього етапу і готує нові програми — ділимось актуальними можливостями для ветеранської спільноти для розвитку ветеранського підприємництва.

З 4 серпня ветерани, ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх родин можуть подати заявку на отримання гранту для створення або розвитку власної справи. Це інструмент підтримки для тих, хто хоче будувати своє життя після війни, створювати робочі місця та розвивати економіку України.

Розмір гранту — до 1 мільйона гривень, залежно від категорії отримувача та кількості створених робочих місць:

до 250 тис. грн — 1 робоче місце

250–500 тис. грн — 2 робочих місця

500 тис. – 1 млн грн — 4 робочих місця (для ФОПів зі стажем від 12 міс. та співфінансуванням 30%)

Подати заявку можна до 17 серпня 2025 року через портал ДІЯ.

Заява подається разом з бізнес-планом.

Алгоритм подачі:

Підготуйте заяву та бізнес-план (зразок бізнес-плану за посиланням: https://vlasnaspravagrant.com.ua/veterans/ ). Подайте документи через портал ДІЯ. Пройдіть співбесіду в регіональному центрі зайнятості. Державна служба зайнятості розгляне вашу заявку і надішле рішення в особистий кабінет на порталі Дія. У разі позитивного рішення (для грантів до 500 тис. грн) — зареєструйтесь як ФОП (якщо ви фізична особа), укладіть договір із банком та відкрийте рахунок. Використайте кошти за призначенням — розпочинайте або масштабуйтесь.

Отримати грант можуть:

ветерани і ветеранки війни

люди з інвалідністю внаслідок війни

дружини, чоловіки, батьки, діти полеглих захисників члени родин вище зазначених категорій, а також члени сімей тих, хто – загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок війни.

Деталі та форма подачі:

https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej

