Зимове утримання Білої Церкви та Білоцерківського району зі збитками у 767 тис. грн – повідомлено про підозру директору ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» та начальнику відділу Департаменту ЖКГ.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури у межах кримінального провадження розслідується заволодіння бюджетними коштами директором ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» при наданні послуг, а також невиконання посадовцем, який є депутатом селищної ради Білоцерківського району, покладених на нього службових обов’язків.

За даними слідства, директор ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» заволодів бюджетними коштами в сумі 767 тис. грн при наданні у 2023-2024 роках послуг із зимового утримання м. Біла Церква та населених пунктів Білоцерківського району. Він вносив до актів приймання виконаних робіт недостовірну інформацію про обсяги та якість наданих послуг, завищення обсягів протиожеледних матеріалів та площі оброблених доріг.

При цьому начальник відділу санітарного утримання та озеленення об’єктів благоустрою управління благоустрою та екології Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради не виконував покладені на нього службові обов’язки щодо забезпечення контролю та перевірки фактичного виконання вказаних робіт, їх обсягів та якості. Він підписав акти приймання виконаних робіт з недостовірною інформацією.

Київською обласною прокуратурою повідомлено посадовцю-депутату про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України, а директору підприємства Білоцерківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура