23 червня Біла Церква зазнала масового комібнованого обстрілу росіянами

За інформацією секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, наше місто атакувало 18 БПЛА і одна балістична ракета. Відбулося руйнування у промзонах, приватному секторі та багатоквартирній забудові. Постраждали житлові будинки, лікарні, школи, автомобілі, підприємство, магазини. Загинула жінка 1957 р.н., восьмеро людей поранено. Серед них — пацієнти приватної лікарні ЦСМ, яка зазнала руйнувань, та двоє рятувальників.

Станом на 11.00 у ЦОРі зафіксовано руйнування або пошкодження понад 45 об’єктів, в тому числі 23 приватні домоволодіння, 6 багатоповерхових будинків, лікарня ЦСМ, "Гребля Клаб" . Також пошкоджень зазнали будівля жіночої консультації, дві школи та дитячий садочок. Вибуховою хвилею вибило деякі шибки в Спасо-Преображенському соборі, посипалося скло на зупинці "Соборна площа".

Вранці відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС та виконавчого комітету БМР, на яких прийняті рішення необхідні для подальшої ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру та допомоги постраждалим. Прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської МТГ у сумі 5 млн грн для виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 24 червня планується проведення сесії БМР, де розглянуть питання щодо виділення додаткових коштів на подолання наслідків обстрілу.

На місцях падіння працює відповідна комісія, яка обстежує пошкоджені будівлі та фіксує наслідки російської агресії.

У разі виявлення пошкоджень житлових будинків, для фіксації руйнувань, звертайтесь в ЦОР за тел.:

0673107755

0993107755

0633107755