Білоцерківська громада долучилася до допомоги 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців

Білоцерківська громада разом з іншими громадами Київщини продовжує допомагати військовим. На цей раз передали 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців 1000 FPV-дронів, 10 пікапів, маскувальні сітки.

На початку повномасштабного вторгнення ця бригада брала участь у боях за Бучу, Гостомель, Ірпінь та Мощун, а зараз воює на сході України.

Дрони та автомобілі військовим під час поїздки до Донецької області передали очільник КОДА, в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, голови Бучанської та Броварської громад Анатолій Федорук та Ігор Сапожко, а також в.о. голови Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.

«Пташки» дозволяють нашим воїнам з високою точністю вражати позиції ворога та його бойову техніку. Пікапи забезпечують мобільність, допомагаючи швидко реагувати на виклики фронту. Кожен дрон і кожен автомобіль — це врятовані життя наших захисників, це ще один крок до перемоги, якої ми всі так прагнемо», — зазначив Микола Калашник.

Начальник КОВА також відзначив полковника ЗСУ, командира 72-ї ОМБр Олександра Охріменка тактичним військовим годинником за мужність, рішучість і незламну відданість Україні.

Минулого року громади Київщини спрямували на підтримку Сил оборони України понад 2,28 млрд гривень. «І ми продовжуємо нарощувати темпи допомоги. За п’ять місяців цього року Київщина надала підтримку військовим формуванням на суму 1,2 млрд грн, з яких 0,8 млрд грн — це пряма фінансова підтримка військових частин.

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