24 військовим присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно)

72 сесію Білоцерківської міської ради, яка відбулася 29 травня, розпочали із вшанування Захисників, завдяки яким наша громада продовжує жити й працювати.

Посмертно орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджено підполковника Олега Пігулевського. Нагороду представники Білоцерківського РТЦК вручили його дружині Ользі Олександрівні.

З метою вшанування пам’яті загиблих громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) ще 24 Героям:

Бондарю Віктору Леонідовичу

Бондаренко Андрію Михайловичу

Блінову Ігорю Олеговичу

Горовому Олександру Васильовичу

Гульку Ярославу Вячеславовичу

Дорошенку Андрію Володимировичу

Засусі Віталію Вікторовичу

Ковтуну Олександру Валерійовичу

Кисіленку Михайлу Васильовичу

Куроченку Андрію Васильовичу

Лежевському Дмитру Васильовичу

Мовчану Денису Васильовичу

Нагорному Олександру Володимировичу

Охріменку Олександру Анатолійовичу

Павленку Артему Васильовичу

Перхайлу Олексію Володимировичу

Погребняку Олексію Сергійовичу

Романюку Олександру Миколайовичу

Суханову Юрію Ігоровичу

Скибіцькому Григорію Івановичу

Трілю Олексію В’ячеславовичу

Шитому Олександру Петровичу

Юрчику Володимиру Вікторовичу

Яременку Сергію Миколайовичу

Це визнання громадою цінності жертви, яку принесли наші Герої заради кожного з нас.

Пам’ять полеглих Героїв, які віддали свої життя за рідну землю, присутні вшанували хвилиною мовчання.

Також Подяки від міської ради були вручені батькам трьох військовослужбовців — наших земляків, які зараз боронять нашу державу і яких командири частин відзначили за мужність та самовіддану службу.

Слава Україні та її Героям! Слава ЗСУ!

За матеріалами сайту БМР