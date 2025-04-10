KИТ Group у Білій Церкві: національний лідер обміну валют відкрив відділення в центрі міста

Mіжнародна FinTech-компанія KИТ Group, що є одним із лідерів українського ринку обміну валют, відкрила своє перше відділення в Білій Церкві. Відтепер містяни можуть скористатися сучасними фінансовими сервісами, які вже давно стали стандартом у найбільших містах України.

Нове відділення KИТ Group запрацювало з 29 квітня за адресою вул. Григорія Ковбасюка, 1. Це зручна локація в центрі міста поруч із супермаркетами та шопінг-молами. Пункт працює щодня з 09:00 до 18:00 (без вихідних).

Отримати консультації або дізнатися деталі щодо обмінних операцій можна в центрі підтримки клієнтів KИТ Group за номером 0 800 331957, на офіційному сайті компанії чи в її офіційному телеграм-каналі.

«Відкриття пункту в Білій Церкві — черговий крок у реалізації стратегії KИТ Group з посилення присутності у ключових містах України для задоволення попиту українців на якісні сучасні фінансові послуги. Географічне розширення присутності KИТ Group має на меті забезпечити ще ширший доступ українцям до сервісів, що відповідають найвищим стандартам галузі», — прокоментували у пресслужбі компанії.

Нове відділення оформлене у фірмовому стилі KИТ Group — сучасно, зручно, по-європейськи.

Серед ключових унікальних сервісів мережі, які тепер доступні і клієнтам у Білій Церкві:

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через Спеціальні умови для оптового обміну валют — це особливо зручно для бізнесу або тих, хто працює з великими сумами.

Відділення в Білій Церкві стало 96-м у національній мережі KИТ Group, яка охоплює вже 30 міст України.

До цього нові офіси компанії з’явилися в Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Кривому Розі, Кам’янському, Чернігові й Умані. Тепер — і в нас.

Що треба знати про КИТ Group і чому відкриття відділення важливе для мешканців міста

KИТ Group — це не просто ще один обмінник, а національний лідер ринку валютних операцій. Компанія входить до переліку найбільших операторів обміну валют в Україні за оцінкою Нацбанку, а її сервіси давно стали стандартом для жителів великих міст, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків та ін.

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, флагманським напрямком діяльності якої є обмін валют. За даними Національного банку України KИT Group на перших місцях галузевого рейтингу за сумами сплачених податків, розміром капіталу й успішністю бізнесу за фінансовим результатом.

Багаторічні зусилля KИT Group для досягнення лідерських позицій, вдосконалення сервісів, клієнтської та IT-інфраструктури здобули визнання престижної галузевої премії Banker Awards 2024 в номінації «Надійний технологічний партнер з обмінних операцій», а в 2025 році — відзнаку «Лідер фінансового ринку» серед небанківських фінансових установ за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

KИТ Group запровадив у Білій Церкві найкращі стандарти обслуговування, які раніше були доступні клієнтам лише у великих містах.