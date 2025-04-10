У Білоцерківському районі пошкоджено 12 приватних будинків, автівку та три гаражних приміщення

26 квітня унаслідок нічної та вранішньої атаки шахедами уБілоцерківському районі пошкоджено 12 приватних будинків, автівку та три гаражних приміщення. Постраждав 60-річний місцевий житель йому надали допомогу на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ порушення законів та звичаїв війни.

Поліція Київщини документувала наслідки атаки рф в області. Станом на 13:00 у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль. У Білоцерківському районі також пошкодження зазнали 12 будинків, автівка та три гаражних приміщення. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримав 60-річний місцевий житель. Одразу на місці йому надано необхідну допомогу. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.