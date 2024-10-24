У Білій Церкві відразу три храми перейшли до ПЦУ

Так, 21 березня представники УПЦ (МП) залишили храм святого великомученика та цілителя Пантелеймона (Залізничне селище), який перейшов до ПЦУ. 28 березня такий же перехід відбувся в храмі Блаженної Ксенії Петербурзької (Рибгосп) та Різдва Христового (масив Незалежності, навпроти бульвару княгині Ольги).
"При попередньому настоятелі з МП храм фактично був зачинений, служби відбувалися лише кілька разів на рік, а парафіяльна діяльність звершувалася у прихрамовій будівлі. Новий настоятель отець Віталій Лисинюк з активними парафіянами має намір відродити життя парафії саме як української громади, а не осередку «русского міра», - сказав митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря під час першої архієрейської Божественної літургії у Білій Церкві в храмі святого великомученика та цілителя Пантелеймона 30 березня.
Щоправда, московським служителям не вдалося вийти з храму просто так. Вони забрали із собою все майно, що було в храмі. Навіть зняли лінолеум з підлоги та вхідні двері як в храмі Різдва Христового.
Утім, в Білій Церкві лишається ще чимало церков, які перебувають у підпорядкуванні УПЦ (МП). Найбільша з них - церква святої рівноапостольної Марії Магдалини на Заріччі.