У Білій Церкві відбулася спільна молитва за мир

24 лютого у Білій Церкві у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбулася спільна молитва за мир та припинення війни в Україні за участі представників різних релігійних конфесій, які функціонують у нашій громаді.

Цей день було обрано не дарма, адже рівно три роки тому почалося повномасштабне вторгнення ворога на нашу Батьківщину, яке принесло із собою руйнування та тисячі смертей як серед цивільного населення, так і військових.

У спільній молитві всі присутні просили миру, захисту для кожного воїна, хто веде боротьбу на полі бою, сил та духовного зміцнення всім полоненим та якнайшвидшого повернення їх додому, витримки та Божого благословення для всіх громадян України. Також пом’янули всіх загиблих у цій війні. Кожен із священнослужителів у молитві єднання прохав Господа про якнайшвидшу перемогу України.

Завершили спільну молитву виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».

Митрополит Білоцерківський Преосвященний Євстратій, який разом із всіма священнослужителями брав участь у молитві так прокоментував подію: «В Україні Верховною Радою встановлений Національний день молитви, який присвячений несправедливому вторгненню в Україну. Ми розуміємо, що крім сили зброї нам потрібна і сила духу. Незламність духу, впевненість у Божій допомозі. Впевненість, що ми звершуємо праве діло захищаючи нашу Батьківщину, робимо необхідні речі, аби здобути перемогу. І сьогодні попри тривалість війни, всі тягарі і втому ми продовжуємо захищати нашу Україну, адже вона у нас одна. І хоча ми всі різні, можемо бути різних вірувань, різного походження, ходити до різних храмів, але коли йдеться про захист Батьківщини, вияв до неї своєї любові і жертовності - ми всі маємо одну думку і одне відчуття. Сьогодні у цій молитві ми засвідчуємо те, що ми всі разом підносимо до Бога прохання про скору перемогу правди і про скорий мир для України. Ми віримо, що Господь почує наші молитви і допоможе, щоб той день, про який ми всі мріємо був ближче».

До присутніх звернувся секретар міської ради Володимир Вовкотруб подякувавши всім релігійним організаціям, які помолилися та наголосив на важливості спільного єднання кожного українця.

У заході взяли участь заступник міського голови Катерина Возненко, представники громадськості та місцевих ЗМІ.

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