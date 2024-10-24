ПФУ затвердив показник для індексація пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. Показник дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115. Про це повідомляє сайт ПФУ.

Порядок розрахунку визначено частиною другої статті 42 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його можна розрахувати за встановленою формулою, яка враховує інфляцію за 2024 рік (12,0%).

Середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Показник середньої заробітної плати за 2021-2023 роки становив 13 559,41 гривен, за 2022-2024 роки - 15 057,09 гривень.

Тепер Мінсоцполітики розрахує коефіцієнт та порядок проведення індексації пенсій, який затвердить Кабінет міністрів наприкінці місяця.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду України на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Індексація пенсій буде проведена з 1 березня 2025 року. По суті це єдиний механізм підвищення пенсій українцям. Інших підвищень у 2025 році не планується.

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