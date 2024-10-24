Один із десяти підлітків, які знущалися над 12-річною дівчиною, опинився під вартою

22 січня Білоцерківський міськрайонний суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Він є одним із 10 підлітків, які знущалися над неповнолітньою. Також цього дня поліція спільно з очільником управління освіти і науки БМР Юрієм Петриком провели пресконференцію, повідомвши про всі відомі їм обставини злочину на цей момент.

На заході були присутні відразу три правоохоронця: заступник начальника ГУНП в Київській області - начальник слідчого управління, полковник поліції Віктор Луговий, начальник Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області Михайло Пелех, заступник начальника управління поліції – начальник слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області Ігор Шевченко.

За словами Віктора Лугового, побиття неповнолітньої відбулося 11 січня 2025 року. Того ж дня мати потерпілої дванадцятирічної дівчинки звернулася до поліції з приводу того, щоб притягнути до відповідальності батьків, а також провести профілактичні бесіди з дітьми, які нанесли тілесні ушкодження її дочці. Заяву розглянули інспектори сектору освітньої безпеки. Було встановлено першочергові обставини події, після чого 15 січня мати потерпілої уже написала заяву з приводу того, щоб притягнути до відповідальності безпосередньо дітей і батьків, які їх виховують.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень потерпілій). Першочергові слідчі дії у ході дізнання показали те, що до інциденту причетні 10 хлопців та дівчат. Опісля 20 січня самому активному учаснику побиття, якому є 16 років, повідомлено про підозру за ст. 127 та 4 ст. 189 КК України (вимагання, передбачено покарання від 7 до 12 років з конфіскацією майна).

"У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення буде надано оцінку всім учасникам інциденту, після чого додалася ще одна стаття: ч. 2 ст. 127 КК України (катування вчинене за попередньою змовою групи осіб, передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі). Хочу запевнити всіх присутніх, про те, що повідомлення одній людині про підозру - не зупиняє досудового слідства. Буде проведено необхідний спектр слідчих і процесуальних дій, зокрема, ряд інтерв’ювань за участю потерпілих, проведено допити із застосуванням методики «зеленої кімнати», системи «Барнахус» та інші процесуальні дії, які нададуть нам можливість встановити причетність кожного учасника інциденту до його вчинення. Наразі в органу слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться - буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства", - заявив Віктор Луговий.

Також він спростував чутки, що діти є батьками, які працюють в поліції чи в органах місцевого самоврядування.

У підсумку: 16-річний юнак два місяці проведе за гратами, його мати заявила, що буде подавати апеляцію на рішення білоцерківського суду. Решта дітей далі навчатимуться в школах, оскільки суб’єктами вчинення кримінальних правопорушень діти не являються. З ними проводяться слідчі-процесуальні дії. Після чого їм буде надано відповідні статуси. Можливо, комусь – свідок, комусь – особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. Також буде розглядатися питання адміністративної відповідальності батьків.

Начальник управління освіти і науки БМР Юрій Петрик додав: "Дуже часто запитують чи провелася якась робота після того, як трапився інцидент. Я категорично відкидаю такі запитання, адже робота не провелася після того, як він трапився. Вона проводиться на постійній основі у закладах освіти. До неї долучаються представники ювенальної превенції, поліціянти служби освітньої безпеки, класні керівники та ін. Таким чином нарада була проведена з керівниками закладів освіти 29 листопада 2024р., це було висвітлено у соцмережах. На ній розглянули всі можливі підстави, які могли спричинювати злочинність у дитячому середовищі, сіяти агресією, спричинювати булінг тощо, з наданням батькам інформації про ступінь відповідальності за статтями Кримінального і Адміністративного кодексів. Тобто про відповідальність дітей і батьків. Така робота проводиться на постійній основі. Звичайно, цей прикрий інцидент дає нам завдання переоцінити і знайти слабкі сторони у такій роботі. "