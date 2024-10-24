Білоцерківці відзначили День Соборності України

106 років тому на Софійському Майдані сталася одна з найвизначніших подій в історії України. На жаль, понад сто років тому Україна втратила державність — через брак єдності.

На мітингу присутні вшанували пам'ять військових, які в наш новітній час віддали своє життя за збереження сучасної української держави. Затим поклали квіти до підніжжя пам’ятника.

У заході взяли участь: начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко, перший заступник Білоцерківського міського голови Інна Новогребельська, заступник міського голови Катерина Возненко, депутати Білоцерківської міської та районної рад, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Анна Олійник, представники структурних підрозділів БМР та закладів освіти, громадськості, журналісти місцевих ЗМІ.