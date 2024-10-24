Важливо

Білоцерківці відзначили День Соборності України

  • Середа, січ. 22 2025
  • Автор 
Білоцерківці відзначили День Соборності України

22 січня білоцерківці зібралися біля погруддя Т.Г.Шевченка на захід, присвячений Дню Соборності України.

106 років тому на Софійському Майдані сталася одна з найвизначніших подій в історії України. На жаль, понад сто років тому Україна втратила державність — через брак єдності.

2025 3

На мітингу присутні вшанували пам'ять військових, які в наш новітній час віддали своє життя за збереження сучасної української держави. Затим поклали квіти до підніжжя пам’ятника.

2025 1

У заході взяли участь: начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко, перший заступник Білоцерківського міського голови Інна Новогребельська, заступник міського голови Катерина Возненко, депутати Білоцерківської міської та районної рад, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Анна Олійник, представники структурних підрозділів БМР та закладів освіти, громадськості, журналісти місцевих ЗМІ.

SocButtons v1.5
Прочитано 9 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

Чи потрібно відновити прийом громадян міськими чиновниками?

так, звичайно - 0%
у військовий час недоцільно - 0%
я не ходжу на такі прийоми - 0%
потрібно, але водночас із заходами безпеки - 100%

Всього голосів: 1
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео