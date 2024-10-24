В Україні тестують нову систему оповіщення про тривоги

У ніч на 10 січня в Україні стартувало тестування нової системи оповіщення повітряних тривог. Зокрема, мешканці Київщини, які вже давно скаржаться на тривалі та часті тривоги, чекають на впровадження змін, що дозволять локалізувати сповіщення про небезпеку.

Як повідомила речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі для ВВС Україна, пілотний проєкт спочатку планували запустити у двох областях – Київській та Черкаській. Проте тестування почалося лише на Черкащині. Основна ідея системи полягає у локалізації сигналу тривоги: вона звучатиме лише в тих районах, де є реальна небезпека, наприклад, через наближення дронів.

Мешканці Київщини часто зазначали, що через тривоги, які оголошуються на всю область, життєдіяльність регіону суттєво ускладнюється. Приміром, якщо загроза від БПЛА фіксується на півдні області, поблизу Білої Церкви, тривога одночасно охоплює й північні райони, як-от Вишгород чи Бучу. Це призводить до закриття торгових центрів, банків, аптек та інших важливих об'єктів навіть у місцях, де безпосередньої небезпеки немає.

За словами керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, нова система допоможе уникнути таких незручностей і забезпечить безперервну роботу закладів у безпечних районах. При цьому ракетна небезпека, як і раніше, викликатиме тривогу для всієї області одночасно.

Тестування триватиме тиждень, після чого МВС оцінить ефективність системи. У разі успіху її планують запровадити по всій країні. Мар'яна Рева зазначила, що остаточні алгоритми роботи ще уточнюють, і тестовий режим має показати, наскільки система відповідає очікуванням.

Мешканці тилових регіонів, таких як Київщина, сподіваються, що нова система не лише покращить інформування про небезпеку, а й мінімізує вплив тривог на їхнє повсякденне життя.