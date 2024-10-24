В Україні відновив роботу єдиний держреєстр

На разі тривають роботи з відновлення окремих електронних послуг.

В Україні після масштабної російської кібератаки відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), повідомило у четвер, 9 січня, Міністерство юстиції України.

Зазначається, що Державне підприємство Національні інформаційні системи відновило роботу Єдиного державного реєстру. Водночас сервіси порталу ЄДР та низка онлайн-послуг за допомогою Дії будуть відновлені поступово.

«Фахівці НАІС спільно з Кібердепартаменту Служба безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та Кіберполіція продовжують працювати над відновленням роботи реєстрів і посиленням їхнього захисту. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу державних послуг», - додали у Мінюсті.

Нагадаємо, 19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про одну з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України та часткове їхнє знищення.

30 грудня Мін'юст заявив про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів, які постраждали внаслідок російської кібератаки. 4 січня було відновлено роботу ДРАЦС – Державного реєстру актів цивільного стану.

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