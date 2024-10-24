З 1 грудня зросли податки

Володимир Зеленський підписав закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу . Вони набудуть чинності з 1 грудня.

У коментарі Суспільному член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що із закону про податки прибрали норму про підвищення оподаткування для ФОПів заднім числом з 1 жовтня.

Ось що зміниться, згідно з законом (деякі норми набудуть чинності з 1 січня, це уточнено у відповідних пунктах — ред.):