З 1 грудня зросли податки

У коментарі Суспільному член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що із закону про податки прибрали норму про підвищення оподаткування для ФОПів заднім числом з 1 жовтня.
Ось що зміниться, згідно з законом (деякі норми набудуть чинності з 1 січня, це уточнено у відповідних пунктах — ред.):
- військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%. Виняток — військові, прикордонники, спецслужби;
- ФОПи 1, 2 та 4 груп мають платити військовий збір — 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 800 грн/місяць;
- ФОПи 3 групи та юридичні особи 3 групи єдиного податку сплачуватимуть 1% військового збору;
- для банків збільшили податок на прибуток до 50% за 2024 рік;
- для АЗС — щомісячні авансові внески з податку на прибуток (якщо власником є юрособа) та ПДФО (якщо власником є фізособа): 30, 45 або 60 тисяч грн;
- для обмінних пунктів запровадили авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів;
- збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію на 50%;
- мінімальний податок на землю у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар;
- підвищення ставки рентної плати на видобуток щебеню, піску та каоліну;
- рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску — не менше $5 за 1 тонну.
- з 1 січня 2025 року військовий збір на інші доходи громадян, крім зарплат, теж зросте з 1,5% до 5%;
- з 1 січня 2025 року для небанківських установ, крім страхових компаній, податок на прибуток становитиме вже не 18%, а 25%;
- з 1 січня 2025 року за ПДФО, військовий збір та ЄСВ звітуватимуть щомісяця, а не щокварталу. Ця зміна суголосна з новими правилами бронювання.