Білоцерківці вшанували пам'ять закатованих голодами українців

23 листопада у Білій Церкві відбувся мітинг до Дня пам’яті жертв Голодоморів. Під час заходу всі присутні вшанували пам’ять невинних жертв Голодоморів та політичних репресій, усіх, хто загинув у цій війні, хвилиною мовчання. Панахиду за жертвами Голодоморів та політичних репресій в Україні провів секретар Білоцерківської єпархії Микола Гопайнич та священники Православної церкви України. На знак глибокої скорботи і пам`яті про тих, хто відійшов у вічність, присутні поклали до Пам’ятного знаку жертвам Голодоморів квіти, колоски та свічки.

У четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Три страшні голоди, що зазнала Україна під час панування комуністичного режиму (у 1921–1923, 1932–1933 і 1946–1947 рр.) – це найжорстокіші заплановані злочини в історії людства. Відбувалося масштабне нищення українського народу, який виморювали голодом. Однак, тільки Голодомор 1932–1933 років визнано геноцидом українського народу.

Станом на 25 вересня 2024 року Голодомор визнали геноцидом парламенти 28 держав: Австралії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Еквадору, Естонії, Ісландії, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мексики, Молдови, Німеччини, Парагваю, Перу, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччини, США, Угорщини, Франції, Хорватії та Чехії. Також геноцидну природу Голодомору визнали Римо-Католицька Церква та Константинопольська Православна Церква.

За даними демографічної статистики 30-х рр. – прямі втрати населення України від голоду 1932 р. становили близько 150 тисяч чоловік. 1933 р. голодною смертю загинуло від 3 до 3,5 млн чоловік. Повні демографічні, включаючи народжуваності, сягали в 1932–1934 рр. 5 млн чоловік. Голодомор став для України справжньою національною катастрофою. Точні дані про померлих вже навряд чи будуть колись з’ясовані… За різними даними, голодною смертю померло від 3,5 до 9 мільйонів осіб.