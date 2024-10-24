Поки чиновники з'ясовують хто має ставити світлофор, загинула дівчина в ДТП

Білу Церкву сколихнула надзвичайна подія. 3 листопада, увечері, у мікрорайоні Гайок сталося ДТП. 22-річний водій Ford наїхав на 19-річну дівчину, яка переходила дорогу зі своєю собакою на нерегульованому пішохідному переході. На ранок обурені мешканців мікрорайону Гайок ходили по пішохідному переході, зупиняючи рух транспорту, та вимагаючи нарешті встановити світлофор.

На засіданні виконкому БМР 4 листопада це питання також розглянули. ДТП сталася на повороті на Гайок, на відрізку дороги Н-02 загальнодержавного значення, яка підпорядковується Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України.

Поблизу нерегульованого перехрестя були збудовані магазини, збільшилася кількість транспорту, тобто зросло навантаження на дорогу та пішохідний перехід біля зупинки громадського транспорту.

«Межа нашої громади проходить саме по цій дорозі – зліва Біла Церква, справа – с.Фурси. Коли збудували ряд магазинів, постала необхідність для людей, які проживають у Гайку та в гуртожитку, переходити дорогу йдучи до них. Виник більший потік пішоходів, для якого дорога не розрахована», - зазначив під час засідання Володимир Вовкотруб.

Ситуацію прокоментував заступник міського голови Анатолій Кравець: «Мешканці збирали підписи, зверталися до місцевої влади, а також безпосередньо до Державної агенції з відновлення та розвитку інфраструктури України, яка надала їм відповідь про те, що відсутнє фінансування на встановлення світлофорного об’єкта на даному відрізку дороги. Від міської влади мешканцям була надана відповідь стосовно того, що територіально цей інфраструктурний об’єкт не належить Білоцерківській громаді, і ми не можемо виконувати там роботи, оскільки це буде нецільове використання коштів. На жаль, люди не зовсім зрозуміли зміст цього поняття, і в соцмережах поширюється судження, що місцева влада вважає, що на цьому складному відрізку дороги недоцільно встановлювати світлофорний об’єкт. На жаль, Державне агентство на звернення патрульної поліції і на наше звернення не відреагувало, і ми маємо трагедію, яка сталася».

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб дав протокольне доручення підготувати повторне звернення за його підписом до Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України з викладенням цієї проблематики і відправити його цього ж дня.

Члени виконавчого комітету також наголосили на доцільності звернутися до прокуратури щодо неналежного виконання своїх обов’язків Державним агентством з відновлення та розвитку інфраструктури України, адже воно надало погодження щодо схеми руху під час будівництва закладів торгівлі.