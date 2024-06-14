МСЕК ліквідують до кінця року

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії правопорушенням, зокрема корупційним, під час встановлення інвалідності посадовцям держорганів. Зокрема, Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Про це свідчить указ Президента України №732/2024.

За рішенням РНБО, Офісу генпрокурора, Службі безпеки, Держбюро розслідувань, Нацполіції, Національному антикорупційному бюро Українирекомендують прозвітуватиу місячний строк про вжиті заходи щодо виявлення, розслідування та протидії кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовцям. Вони мають запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення.

Кабінет Міністрів маєзабезпечити виконання рішення РНБОпро військово-лікарську експертизу в ЗСУ, а також вжити заходів щодо посадовців уповноважених органів за його неналежне виконання або зволікання з виконанням.

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.Після чого стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Нагадаємо, що 4 жовтня правоохоронцівикрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також їїсина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — нанезаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом з'явилася інформація, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.

На тлі цього скандалу правоохоронці взялися з перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним.

Упродовж останніх десяти днів співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласних управлінь поліції та СБУ заблокували 15 схем, в яких фігурують 20 зловмисників у різних регіонах країни. Серед них посадовці ВЛК, МСЕК та навчальних закладів.

У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів. Про це заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Що буде замість МСЕК?

Медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель для відповідних визначень. Окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада внести всі необхідні нормативні документи, та законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити врешті цю реформу".

Також, за словами Шмигаля, вже втілено ряд кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.