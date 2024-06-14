Розгляд справи по Геннадію Дикому призупинено

16 жовтня відбулося чергове засідання Вищого антикорупційного суду у справі № 991/671/23 за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем, в якій обвинуваченими є міський голова Геннадій Дикий та продавець недобудови по вул. Театральна Павло Ходаківський.

На початку засідання адвокати Г. Дикого заявили клопотання про відвід головуючої судді Наталії Мовчан. Колегія суддів клопотання не задовольнила. Надалі сторони продовжили обґрунтовувати свої позиції.

Адвокати переконували, що у Г. Дикого не буде можливості взяти участь в судовому засіданні шляхом відеоконференції, оскільки його ремонта рота пересувається по лінії фронту і неможливо передбачити, коли буде зв'язок та можливість брати участь в засіданнях. Про це власне написав у своєму листі до суду і сам Г.Дикий. Він зазначив, що його ремонта рота постійно змінює місце дислокації та знаходиться на бойових позиціях. Навіть, якщо він матиме можливість вийти на зв'язок, то не зможе повноцінно оцінювати хід судового засідання, адже не знаходиться в окремому приміщенні. До того ж один з його адвокатів теж мобілізований. Приїхати з позиції до суду він не може, оскільки це буде вважатися СЗЧ. Адвокати переконували, що детективи теж не поїдуть на лінію фронту, щоб виконати рішення про примусовий привід обвинуваченого.

Прокурор натомість просив крім детективів НАБУ залучити для приводу Г. Дикого ще й військову службу правопорядку.

Колегія суддів постановила зупинити судове провадження до припинення існування обставин, які унеможливлюють участь Г. Дикого в судових засіданнях, у тому числі до звільнення останнього із військової служби. Постановили виділити в окреме провадження матеріали щодо обвинуваченого Г. Дикого. А от щодо П. Ходаківського розгляд справи продовжиться. Чергове засідання – 6 листопада 2024 року.

Отже, можна припустити, що ціна призупинення розгляду кримінальної справи, де обвинуваченим фігурує міський голова Геннадій Дикий, є його перебування на фронті.

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Нагадаємо хід розгляду справи.

Розгляд справи розпочато 12 квітня 2023 року. У лютому 2024 року ВАКС перейшов до стадії розгляду речових доказів по справі. Після цієї стадії мав би оголошуватися вирок. Справа порушена за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем під час купівлі міською радою недобудови по вул. Театральна, 5 під подальше розміщення ЦНАПу.

Коли справу лише починали розглядати, міський голова Геннадій Дикий був сповнений оптимізму і навіть записав оптимістичне звернення на фоні придбаної за завищеною ціною, як стверджують детективи НАБУ, недобудови.

Але з плином розгляду справи оптимізм міського голови зменшувався. І вже на засіданні 10 квітня 2024 року його адвокат повідомив, що «його підзахисний призваний до лав ЗСУ та захищає територіальну цілісність України». Адвокати Дикого просили зупинити судове провадження у справі, посилаючись на ч. 1 статті 335 КПК України.

Судді ВАКС на це не пристали і почали призначати різні дати, на які міський голова Геннадій Дикий міг би з’явитися до суду особисто або ж включитися в засідання через режим відеоконференції.

В ухвалі суду від 7 серпня 2024 року описуються всі зусилля ВАКС запросити обвинуваченого:

Геннадію Дикому пропонувалося прибути на судові засідання або взяти в них участь у форматі відеозв’язку з будь-якого найближчого до місця несення служби суду в такі дати 05.06.2024, 08.07.2024, 10.07.2024, 17.07.2024, 22.07.2024, 07.08.2024.

Повістка про виклик передана Геннадію Дикому, що підтверджується повідомленням командира військової частини. Також 04.06.2024 секретарем судового засідання засобами мобільного зв`язку (зокрема через WhatsApp) міський голова був повідомлений.

Детектив НАБУ теж проінформував суд, що 23.05.2024 повістку про виклик Геннадія Дикого у судові засідання на: 05.06.2024, 26.06.2024, 08.07.2024, 10.07.2024, 17.07.2024, 22.07.2024, 07.08.2024 надіслано останньому у мобільному додатку WhatsApp та здійснено дзвінок, на який він відповів та підтвердив отримання повістки про виклик та про ознайомлення з її змістом. Також останній повідомив про готовність отримати від працівника територіального управління Національного бюро повістки на території Харківської області. Водночас, судова повістка про виклик вручена не була, оскільки при намаганні узгодити з Геннадієм Диким дату та місце зустрічі для вручення судової повістки, останній повідомив, що він вже не в Харківській області, а у Донецькій і у Харківську область їхати не планує. 04.06.2024 повістку про виклик додатково направлено листом.

Відповідно до матеріалів справи Геннадій Дикий, будучи належним чином повідомлений про дату та час семи судових засідань, надав свої пояснення щодо неможливості прибуття до суду лише один раз, а саме 17.06.2024 засобами поштового зв`язку «Нова Пошта» направив до суду заяву, у якій повідомив, що він призваний на військову службу до Збройних Сил України; на даний час прикомандирований до бойового підрозділу, який безпосередньо бере участь у бойових діях, а тому не мав можливості брати участь у судових засіданнях, і в майбутньому не буде мати такої можливості.

Водночас, суд звертає увагу, що обвинувачений постійно спілкується зі захисниками та через них передає суду, зокрема власноручно написані звернення та відеозвернення.

Також, не залишалася поза увагою суду і відповідь командира військової частини, згідно якої Геннадій Дикий мав, хоч і не гарантовану, але можливість брати участь у судових засіданнях, зокрема і у режимі відеоконференції.

Тобто, наявні підстави для висновку, що Геннадій Дикий, знаючи узгоджені наперед дати судового засідання, мав можливість самостійно повідомляти суд про причини неприбуття у чергове судове засідання.

Суд дійшов висновку, що така неналежна процесуальна поведінка обвинуваченого (мається на увазі Г.А. Дикого, - ред.) впливає на права іншого обвинуваченого (мається на увазі П.М. Ходаківський – ред.).

Тож суд постановив клопотання прокурора задовольнити та застосувати щодо обвинуваченого, який проходить військову службу у військової частини, привід до найбільш територіально наближеного до місця знаходження обвинуваченого суду на 02 жовтня 2024 року для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції або з власних технічних засобів.

Виконання ухвали доручено НАБУ, а контроль за виконанням ухвали поклали на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Але 2 жовтня 2024 року засідання ВАКС не відбулося через відсутність одного із суддів.

P.S. Де ж служить Геннадій Дикий?

Відповідно до листа командира військової частини, наданого на запит суду, Г.А. Дикий з 31.03.2024 займає посаду заступника командира ремонтної роти з озброєння.

З 01.04.2024 включений до складу сил та засобів військової частини, які виконують бойові завдання на території Харківської та Донецької областей. Зкрема виконує завдання з оперативного відновлення (ремонту) та евакуації пошкодженого (несправного) озброєння та військової техніки підрозділів військової частини як на збірному пункті пошкоджених машин, так і в місцях їх виходу з ладу (безпосередньо на позиціях (районах очікування) в районах ведення бойових дій на території Харківської та Донецьких областей).

P.P.S. Медіаактивність Г.А. Дикого

Попри відсутність можливості вийти на зв'язок із судом, міський голова знаходить можливість вітати містян у мережі Фейсбук та писати подячні пости.

Так на його сторінці опубліковані привітання:

1 жовтня до Дня захисника і захисниць України

14 вересня до Дня міста

29 серпня до Дня пам’яті захисників України

24 серпня до Дня незалежності України

27 липня до Дня медика

28 червня до Дня Конституції України

31 травня до Дня останнього дзвоника

Також пан мер поставив кілька постів з волонтерською допомогою його військовій частині та подякою усім, хто її привіз. І підкрипів пости фото з волонтерами, які, на відміну від детективів НАБУ, таки знайшли можливість зустрітися з обвинуваченим. Чи то пак він знайшов можливість з ними зустрітися та зробити світлини.