Другий Саміт миру в листопаді не відбудеться

Щось пішло не так...

Другий Саміт миру щодо України, на який збиралися запросити росію, не відбудеться у листопаді, як це планувалося, заявила виданню Telegraph радниця глави офісу президента України Дарія Зарівна.

При цьому вона уточнила, що до листопада мають бути завершені всі заходи, необхідні для проведення форуму.

«Поки що відбуваються тематичні конференції щодо кожного пункту формули миру, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою майбутнього мирного плану другого саміту», – пояснила Зарівна.

Вона не назвала точних термінів проведення саміту, зазначивши лише, що захід пройде «пізніше».

Також Зарівна повідомила, що 30–31 жовтня у Канаді пройде остання тематична конференція, присвячена гуманітарним питанням. Серед них – звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

У своєму телеграм-каналі вона додала, що точну дату другого Саміту миру буде визначено після завершення всіх тематичних конференцій.

Перший саміт миру, організований Україною, відбувся у червні. росія на нього не запрошували. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про готовність запросити російську делегацію на другий саміт, оскільки цього вимагають деякі країни. У відповідь МЗС рф висловило небажання москви брати участь у конференції.

Україна наполягає на реалізації запропонованої президентом Зеленським Формули миру, яка включає повернення до кордонів 1991 року та виведення російських військ із окупованих територій.

Сам президент жодним чином не пояснив, чому так сталося.

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