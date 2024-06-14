72 бригаду не відводять на відновлення після виходу з Вугледара

Після виходу з Вугледара 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому ж напрямку, поблизу окупованого міста.

Про це Суспільному розповіли двоє військових у бригаді.

За словами одного з військовослужбовців, окремі батальйони, які зазнали значних втрат під час боїв за Вугледар, перебуватимуть у Донецькій області на "відтяжці", у 10-15 км від лінії фронту.

"За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку", — сказав військовий.

Інший військовий розповів, що бригада залишається на тому ж напрямку, оскільки її немає ким замінити.

З серпня 2022 року у 72 ОМБр не було ротації.

Суспільне звернулося по коментар до пресслужби бригади. Там повідомили, що у "зв'язку із важкою ситуацією на напрямку, робота з медіа на паузі". Водночас у коментарі hromadske пресофіцер бригади Арсеній Приліпка сказав, що військові відійшли на новий рубіж оборони та зайняли позиції для продовження стримування ворога.

Ми звернулись до Генштабу із запитанням, чи повʼязана складна ротація 72-ої ОМБр із випадками СЗЧ в 123 бригаді ТРО, про які стало відомо вчора, 3 жовтня. Там повідомили, що наразі не коментують те, що відбувається на вугледарському напрямку, оскільки розголошення цієї інформації може призвести до обізнаності противника.

Також Суспільне скерувало запит до ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про бої за Вугледар та відступ з міста

2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" заявили про виведення з міста українських підрозділів. Вугледар окупований російськими військами.

1 жовтня вдень начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російські війська вже "майже в центрі міста". Ввечері 1 жовтня окремі частини Вугледару перебували під контролем Сил оборони, втім більша частина міста — під контролем росіян.

У Вугледарі лишались 107 місцевих жителів, які категорично відмовилися виїжджати, розповідав 24 вересня Суспільному начальник МВА Сергій Новіков. До повномасштабної війни у місті було 15 тисяч. За його словами, люди жили у підвалах. Кількість цивільних у місті на 1 жовтня не змінилась: начальник ОВА назвав ту ж кількість, нагадавши, що дітей з міста евакуювали давно.

Вугледар понад два роки обороняла 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців. 24 вересня керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що російські військові зруйнували місто Вугледар на Донеччині та намагаються рухатися з флангів. Про загрозу оточення повідомили також аналітики проєкту DeepState.