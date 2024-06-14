Білоцерківська громада знову має боротися з потенційною розробкою Тарасівського родовища?

26 вересня депутат Білоцерківської міської ради Юрій Кошляк зачитав звернення до Кабінету Міністрів України під час 61 сесії. Вимогою звернення було вилучення Тарасівського родовища циркон-рутил-ільменітових руд із переліку об’єктів, яким спеціальною Постановою КМУ буде дозволено розробку. Це вже повторна спроба після кількарічної боротьби місцевого населення взятися за розробку небезпечного родовища.

Депутати Білоцерківської міськради просять виключити Тарасівське родовище з проєкту Постави Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Щоправда, спершу планувалося, що це буде проєкт рішення, за чи проти якого прологосують депутати. Проте на сесію чомусь це питання винесене лише як звернення. Утім жоден депутат не виступив проти такого звернення до КМУ.

15 серпня 2024 року на сайті Державної служби геології та надр України опублікували проєкт постанови Кабміну, у якому затверджується перелік ділянок надр, які надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів. У разі освоєння Тарасівського родовища, вилученню підлягають 1015 га земель, з них: 400 га - родючі чорноземи, 615 га - землі лісогосподарського призначення. Через радіоактивність деяких металів під час видобутку існує загроза забруднення ґрунтових вод і атмосферного повітря.

Це питання обговорюється ще з 2013 року.

Тарасівське родовище вже надавалося в користування. Спецдозволом № 5471 на видобування циркон-рутил-ільменітових руд і супутніх компонентів (оксиду ванадію, скандію) з 2012 р. володіло ТОВ «Рутил-ільменітова компанія» (ТОВ РІКО). В жовтні 2020 р. товариство оновило Угоду про умови користування надрами, підготовка родовища до розробки відкритим способом і початок видобування були заплановані на 2022 р.. Але до видобутку РІКО перейти не встигло – влітку 2021 р. дозвіл анулювали за рішенням РНБО.

Білоцерківці тоді теж активно долучилися до протестів проти розробки цього родовища, розвіданого ще в 60-х роках минулого століття.

Чим воно небезпечне для нашої громади?

Як зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець на депутатських комісіях, ці руди є радіоактивними. Земельна ділянка, де їх планують видобувати, є дотична до річки Рось. Отже радіоактивний пил буде потрапляти і на територію громади, і у воду річки. Єдиний транспортний шлях, яким будуть вивозити руду, пролягає через станцію Роток. Володарська селищна рада вже підтримала таке звернення до КМУ. Білоцерківська міська рада також підготувала таке звернення.

Аналогічне рішення ухвалила Володарська селищна рада на 46 сесії, яка теж звертається до Верховної Ради України щодо заборони розробки Тарасівського родовища в Білоцерківському районі.

Отже, попереду знову боротьба за право жити в екологічно безпечних умовах у Білоцерківському районі?