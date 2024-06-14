У Білоцерківській громаді пролунав Перший дзвоник

2 вересня розпочався навчальний рік в Україні. Свято Першого дзвоника відбулося в освітніх закладах і Білоцерківської територіальної громади. Цьогоріч переступили поріг шкіл 20 620 учнів. Із них 905 школярів навчатимуться в Білоцерківському ліцеї іноземних мов – гімназії №9. Навчальний заклад відчинив свої двері для школяриків в оновленому вигляді. Адже влітку проведено капітальний ремонт шкільного подвір’я. Директорка школи Олена Ткач подякувала міському голові Геннадію Дикому, секретарю міськради Володимиру Вовкотрубу, начальнику управління освіти і науки БМР Юрію Петрику та всім платникам податків громади за те, що діти та вчителі зможуть ходити до школи по рівній та безпечній пришкільній території.

На урочистій лінійці з нагоди свята Олена Дмитрівна зазначила: «Ми вже втретє з початку повномасштабного вторгнення самі собі доводимо і показуємо всьому світу, що українці – це неймовірна нація. Це народ з багатовіковою європейською історією. Ми чужого не жадаємо і свого так просто не віддаємо. Те, що ми сьогодні можемо зібратися на нашому ліцейському подвір’ї, є насамперед заслугою Збройних Сил України. Ми дякуємо всім, хто зараз ціною свого життя та здоров’я захищає нас від ворога на лінії фронту. Від вас усіх я дякую нашим воїнам ЗСУ за те, що вони поруч, бо ми точно знаємо, що нас бережуть. Шана їм, хвала і честь!»

З вітальним словом до присутніх звернувся й колишній учень школи №9, а нині секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, який зауважив, що цей навчальний заклад має висококваліфікованих вчителів, а його учні відповідно демонструють гарні результати в навчанні. Секретар вручив подяку учениці ліцею Вірі Печонкіній, яка є переможницею третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять загиблих у боях за Україну, а серед них є й випускники школи: Серебряков Віктор, Чорний Віталій, Шупрутько Олександр, Білоконь Олександр. Право покласти квіти до їхніх меморіальних дошок надано учням 8-х класів.

Також з привітальним словом до учнів звернувся й військовослужбовець Валерій Кучеренко, який побажав усім набратися терпіння, мати успіхи у навчанні, адже Україні потрібні розумні і сильні люди.

А щоб дітей налаштувати на позитивний початок року педагоги та батьки організували невеличкий танцювальний номер за участю улюблених для них персонажів з мультфільмів про Бєтмена. Також своїм чарівним голосом порадувала всіх учениця 11 класу Сабіна Агеєва, яка виконала пісню про кохання.