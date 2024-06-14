Білоцерківці бігли за полеглих Героїв і вимагали звільнення полонених військових

31 серпня, в останній день літа, до дендропарку «Олександрія» вервечками пішли білоцерківці різного віку. Діти, молодь, люди поважного віку – всі, хто небайдужий до теми війни – взяли участь у Всеукраїнському щорічному забігу на честь загиблих героїв. Акція проходить у багатьох населених пунктах України та за її межами. Загалом такий забіг в Україні відбувається вже всьоме.

Кожен учасник акції отримав наліпку, на якій написав ім’я героя, що віддав своє життя за збереження цілісності та суверенітету України. Хтось писав ім’я тата, хтось брата, чоловіка, друга, кума, сусіда або просто незнайомих йому військових, чиї імена знає вся країна.

Учасника самостійно обирали дистанцію. Головне було не прибігти першому, адже це не змагання, а просто пробігти, щоб вшанувати пам'ять наших захисників. Дистанції були такі: 10 км, 5 км, 2 км.

Перед стартами всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв. На початку пролунав Гімн України.

Професійні спортсмени та аматори пробігли кілометри з думками про своїх захисників. Після чого кожен отримав пам’ятну медаль за участь в акції та зміг розповісти про Героя, за якого біг. Також в соцмережах кожен учасник може розповісти історію загиблого військового з тегами #БіжуЗаГероя_2024 та #забіг2024.

Організували забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» родини загиблих за підтримки управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради.

Також в цей день в парку відбулася ще одна мирна акція «Не мовчи! Полон вбиває» на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Щотижня родичі полонених і просто небайдужі люди виходять на вулиці нашого міста з плакатами, де закликають повернути захисників та захисниць додому, привертають увагу до цього питання, щоб ніхто не забував, скільки ще українців катують в московських тюрмах. 31 серпня організатори мітингу вирішили провести його спільно з акцією «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Люди тримали плакати і прапор України.

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Довідка:

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – щорічна патріотична традиція вшанування пам’яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни приурочена до 29 серпня Дня пам’яті захисників України.

Ініціаторами забігу у 2018 році стали Олег Дурмасенко, Таїсія Братасюк і Дмитро Примаченко. За роки свого існування географія забігу розширилася від регіонів України до майже 40 країн світу.

Забіг входить у перелік заходів з відзначення у 2024 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 р. № 570-р.

Акція "Не мовчи, полон вбиває" проходить щотижня на підтримку Захисників Маріуполя, усіх полонених та зниклих безвісти військових, а також цивільних українців, що перебувають в російській неволі. Організатори — родини полонених військових та небайдужі українці. Люди стоять із плакатами, прапорами, фотографіями своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому. Таким чином учасники хочуть привернути увагу до теми обміну військовополоненими. На підтримку акції, водії, що проїжджали повз мітинг, сигналять на знак солідарності.