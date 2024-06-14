26 загиблим військовим присвоїли звання "Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади"

Першим депутати підтримали рішення, аби достойно вшанувати пам’ять загиблих жителів Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади” (посмертно) присвоєно:
Білоцерківцю Денису Анатолійовичу
Войничому Владиславу Сергійовичу
Грачову Денису Ігоровичу
Губрію Руслану Олександровичу
Добровольському Андрію Анатолійовичу
Євгененку Андрію Борисовичу
Жигадло Артему Олеговичу
Замно Юрію Юрійовичу
Звержхівському Олексію Казимировичу
Красіцькому Богдану Степановичу
Кузьмінському Всеволоду Олеговичу
Логвінову Олександру Юрійовичу
Мальковичу Олексію Миколайовичу
Мамай Вячеславу Миколайовичу
Поліщуку Євгену Вікторовичу
Притиці Артему Олеговичу
Сападі Олександру Олександровичу
Суханову Олександру Вячеславовичу
Скакольському Сергію Олександровичу
Стаднику Ростиславу Едуардовичу
Стану Павлу Степановичу
Струк Сергію Юрійовичу
Чечілю Андрію Васильовичу
Чєрєпєніну Олександру Сергійовичу
Шрамченку Івану Миколайовичу
Якубцю Олександру Костянтиновичу
Вічна шана та пам’ять нашим полеглим Героям!
Попереднього разу таке рішення було ухвалено на засіданні 51 сесії.