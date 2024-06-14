Біла Церква відзначила День Державного Прапора України

23 серпня на площі біля міської ради відбувся урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України. Державний Гімн України та дефіле «Козацькому роду нема переводу» було виконано зразковим ансамблем духових інструментів БШМ№6 (керівник і диригент Яна Гільова).

Почесне право підняти стяги на древках біля приміщення мерії було надано секретарю міської ради Володимиром Вовкотрубом разом з:

- Артемом Кошутським - хорунжим рою «Нащадки Мамая» Білоцерківського опорного ліцею – гімназії № 20. Рій «Нащадки Мамая» є переможцем територіального, районного, обласного та призером Всеукраїнського етапів Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»);

- Андрієм Гайдуком - здобуваем освіти Білоцерківського ліцею-гімназії №12. Два роки поспіль він - переможець територіального, обласного, всеукраїнського етапів Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції «Електроніка та приладобудування». Переможець Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій «I FEST» в Тунісі, європейської виставки креативності на інновацій «EUROPE INVENT» в Румунії у 2024 році;

- Іваном Песляком – учнем Білоцерківської школи мистецтв №5 ім. Сергія Томащука. Іван виборов Гран-Прі Всеукраїнських вокальних фестивалей-конкурсів «Prodis vocal fest» та "Творчий кіпіш" у Жовтневому палаці м.Київ. Переможець Всеукраїнського благодійного соціального проекту "Світ майбутнього очима дітей". Переможець Міжнародних конкурсів молодих виконавців "Веселка над Тисою" у м.Хуст, Закарпаття та "Music talent league" м.Вільнюс, Литва. Напівфіналіст телевізійного проекту "Діти help", стипендіат міського голови 2024 року;

- Олександром Вітвіцьким – вихованецем Дитячої юнацької спортивної школи №1. Юнак - чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА (Емемей), Чемпіон України з бойового самбо та з Фрі-файту, Чемпіон України з рукопашного бою, Чемпіон Європи з бойового самбо, Чемпіон Європи зі змішаних єдиноборств ММА, Бронзовий призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА.