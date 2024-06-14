Ракету, яку запустили 31 липня в напрямку Білої Церкви, була виготовлена в КНДР

На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року, фотографії яких Defense Express отримало в своє розпорядження, і котрі будуть наведені нижче.

Слід звернути увагу на те, що останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні було зафіксовано 27 лютого 2024 року.

Таким чином виходить, що російські загарбники відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, яка тривала 5 місяців.

Також слід звернути увагу і на те, що про ймовірний пуск ворожої балістичної ракети в ніч на 31 липня 2024 року в напрямку Київської області повідомляв один із моніторингових пабліків. При цьому висловлювалось припущення про ймовірне застосування ОТРК "Искандер-М", однак це потім не знайшло свого офіційного підтвердження.

Наразі відомо, що північнокорейські балістичні ракети, які отримала РФ у своє розпорядження для ударів по Україні мають БЧ із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. При цьому встановлена максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 кілометрів.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Офіс генерального прокурора повідомляв про те, що наші фахівці дослідили уламки 21 із 50 північнокорейських балістичних ракет, які на той момент Росія відстріляла по Україні. Залишки від KN-23 були знайдені у Києві та Київській області, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

При цьому відзначалось, що понад половини ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траекторію польоту та ймовірно вибухали у повітрі, оскільки факт пуску цих ракет фіксувався, але їх уламки знайдені не були.

Джерело