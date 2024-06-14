72 ОМБр отримала від Білоцерківської громади 4 вантажні автомобілі

Днями відбулася чергова передача допомоги нашим військовим. Цього разу за кошти місцевого бюджету було придбано ще чотири вантажних автомобілів на базі шасі MAN TGS 33.400 4x4 ВВ СН (з колісною формулою 6x6).

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб наголосив: «Черговий день, чергова допомога нашим військовим, адже питання національної безпеки дуже важливе для нас. Цього разу ми передаємо 4 автомобіля з колісною формулою 6x6, вартістю 27,6 млн грн для нашої рідної 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Також ми надали допомогу медичним обладнанням. За кошти місцевого бюджету було придбано лапароскопічну стійку для проведення необхідних операцій. Її вартість 3,7 млн грн. Тож, загальна допомога склала більше 31 млн грн. Я хочу подякувати всім платникам податків та депутатському корпусу. На цьому ми не зупиняємося і працюватимемо далі».

Джерело