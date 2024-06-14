Кількість загиблих у Києві від масового ракетного обстрілу

Станом на 21:00 8 липня внаслідок атаки на НДСЛ Охматдит відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих.

Загиблі — лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу.

7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені.

Ці дані не остаточні й будуть оновлюватися, рятувальна операція триває.

В момент ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж — працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.

Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ «Охматдит». У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Наголошуємо, що «Охматдит» тимчасово не надаватиме медичні послуги пацієнтам за напрямами «Токсикологія» та «Невідкладна медична допомога». Призупинив роботу і травмпункт.

Нагадаємо, United24 та Monobank відкрили збір на 100 мільйонів гривень для НДСЛ Охматдит. Зробити внесок можна за посиланням (https://donorbox.org/okhmatdyt). Будемо вдячні за кожен донат.

Вранці 8 липня росіяни завдали удару і по клініці "Ісіда", приватному пологовому будинку.

Уламки ракет зруйнували частину клініки. Станом на 18:30 відомо про 8 загиблих.

Загалом станом на вечір у Києві загинуло 27 осіб, серед яких троє дітей. Ще 82 особи отримали поранення.

Пошкоджено сім районів в Києві. Окрім "Охматдит" в Шевченківському районі зруйновано цілий під'їзд в багатоповерхівці. Саме в цьому будинку загинуло 7 осіб, з них 3 дітей, 18 постраждало. На промисловому об'єкті загинуло 2 особи, 3 - постраждало. У Солом'янському районі пошкоджено бізнес-центр, загинуло 7 осіб, 9 постраждало. У Голосіївському районі частково зруйнований 5-поверховий будинок, постраждало 22 особи, а також пошкоджено дитсадок та гаражі.

У Дніпровському районі пошкоджено 4 - поверхову будівлю, загинуло 9 осіб, у Дарницькому районі - один приватний будинок, постраждала 1 особа, у Деснянському районі - пошкоджено двоповерховий будинок, у Святошинському районі - пошкоджено Фаховий економічний коледж та приватні будинки.