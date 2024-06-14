У Білоцерківській громаді перейменували низку вулиць

Під час засідання 57 сесії БМР депутати міської ради підтримали пропозиції робочої групи з питань найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської МТГ щодо перейменування ряду вулиць з метою захисту національних інтересів, декомунізації назв об’єктів топоніміки населених пунктів громади.

- вулицю Мічуріна в селі Гайок перейменували на вулицю Яблунева;

- вулицю Мічуріна в селищі Терезине на вулицю Зелена;

- вулицю Недоги в селі Пилипча на вулицю Молодіжна;

- вулицю Першотравнева в селищі Терезине на вулицю Травнева;

- вулицю Тургєнєва в місті Біла Церква на вулицю Гайдамацька;

- провулок Гагаріна в селі Пилипча на Затишний;

Також будинок №18, що розташований по провулку Нєкрасова в місті Біла Церква тепер буде мати нову адресу: вулиця Зенітного полку, 18. Провулок Нєкрасова виключили з переліку поіменних об’єктів в Білій Церкві.