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У Білій Церкві відкрився Центр рекрутингу української армії

  • Середа, черв. 12 2024
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У Білій Церкві відкрився Центр рекрутингу української армії

12 червня у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю Міністерства оборони України та міською радою було відкрито Центр рекрутингу української армії, який розташовано на базі ЦНАПу за адресою: м.Біла Церква, просп. Незалежності, 34. Це вже 23 центр рекрутингу, які відкриті по всій країні. 

Під час заходу секретар міської ради Володимир Вовкотруб зазначив: «Сьогодні непересічний день в історії нашої громади, ми відкриваємо Центр рекрутингу української армії. Мною було підписано Меморандум про співпрацю з представниками Міністерства оборони України. Метою документу є консолідація зусиль місцевого самоврядування та держави аби забезпечити обороноздатність України. Центр буде функціонувати у приміщенні ЦНАПу на проспекті Незалежності і кожен білоцерківець матиме змогу обрати спеціальність і військову частину, де мав би бажання служити.

Велика частина звернень, які надходять до нас від білоцерківців, про те, що вони виявляють бажання служити саме у наших підрозділах, які дислокуються у Білій Церкві, оскільки ми як міська влада першочергово забезпечуємо наші військові частини необхідним спорядженням. Також у нас достатньо розвинутий волонтерський рух, які допомагають саме нашим підрозділам. Знаючи це - чимало жителів Білоцерківської громади воліли б обрати саме їх. І щойно відкритий Центр надає таку можливість. Важливим є те, що навіть громадянин, який вже отримав повістку, може прийти в Центр і обрати де служити».

Як повідомили під час відкриття Центру рекрутингу в Білій Церкві, за тиждень до центрів рекрутингу по всій Україні звертаються понад 1000 осіб, і ця цифра постійно зростає.

У таких центрах не роздають повістки. Там громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову частину та посаду.

Під час відкриття Центру Олексій Бежевець, Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу наголосив, що Центр рекрутингу української армії надає можливість людям дізнатися про вакансії у війську загалом, а не лише якоїсь конкретної бригади.

«У нас десятки і сотні військових частин розміщують свої вакансії, ми з ними контактуємо, і таким чином кожен може або зателефонувати, прийти безпосередньо в ЦНАП і задати будь-які питання щодо наявності певних вакансій у тих чи інших частинах. Кожна людина, з огляду на свій попередній досвід, спеціальність, стан здоров’я, вік, побажання, може прийти до Центру рекрутингу і уточнити наявні пропозиції. Визначитися у якому підрозділі проходити військову службу та захищати Батьківщину в такі непрості часи», - відмітив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу.

Олексій Бежевець наголосив, що заходи з рекрутингу в Центрі здійснюються винятково в цивільному середовищі, без представників ТЦК та без вручення повісток. Мова йде про інформаційно-консультаційний сервіс для людей.

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Як зауважив Олексій Бежевець є важливий момент: незалежно від того, що людина отримала повістку для уточнення облікових даних в ТЦК, вона все одно може прийти до рекрутингового центру та сконтактуватися з військовою частиною, взяти рекомендаційний лист і йти до ТЦК уже визначившись з місцем служби, посадою, переліком обов’язків тощо.

Представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу відмітив, що останнім часом питаннями рекрутингу у війську цікавиться дедалі більше жінок, а також молодь віком до 25 років. Вони не підлягають мобілізації, але вони можуть укласти добровільно контракт на військову службу терміном на 1 рік – відповідно до законодавства.

Відповідаючи на запитання, Олексій Бежевець зазначив, що на сьогодні мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить 20100 грн. Передбачені також відповідні надбавки за звання, посаду, стаж. У системі Збройних Сил України також є три види доплати: 30 тис.грн (за виконання спеціальних завдань), 50 тис.грн (для офіцерів штабів на передовій) та 100 тис.грн (безпосередньо за участь у бойових діях на передовій). Нещодавно була введена ще одна доплата – 70 тис.грн за повний місяць перебування на передовій.

Щодо пріоритетних посад, то є перелік частин пріоритетного комплектування, визначений Генеральним штабом. Це частини, які стоять на фронті, або відведені для поповнення та відновлення особового складу. У першу чергу, потрібні люди на посади, які максимально наближені до ведення бойових дій. Це оператори всіх видів озброєння, стрільці, медики, водії, командири різних рівнів, спеціалісти з технічного та логістичного обслуговування техніки – електрики, механіки і т.д.

«Серед запропонованих вакансій є не тільки бойові, а й цивільні професії такі як: кухарі, бухгалтери, діловоди, психологи та інші. З кожним днем перелік ваканції розширюється, і кого цікавить можливість долучитися до української армії, можуть приходити, або телефонувати до нас та дізнаватися наявні пропозиції», - повідомила рекрутер Центру рекрутингу української армії у Білій Церкві Інна Фурсенко.

Адреса Центру рекрутингу української армії у Білій Церкві: просп. Незалежності, 34. Прийом проводиться з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45. Обідня перерва 13.00-13.45, вихідні дні: субота та неділя.

Телефон для довідок: (097)776-00-72.

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