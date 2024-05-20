Свято Останнього дзвоника у Білоцерківській громаді

31 травня у Білоцерківській територіальній громаді відбулося свято Останнього дзвоника. Для когось це перехід на літні канікули, а для когось настав час обирати між професійною освітою і подальшим навчанням у рідній школі. Та для випускників 11 класів дзвоник продзвенів востаннє. Попереду – доросле життя з його непростими викликами.

Білоцерківській освіті є чим пишатися. Так, 145 учнів закінчили 9 класів з відзнакою, а серед випускників 11 класів 24 учня мають срібні медалі, 56 – золоті. Загалом випускниками у 2023-2024 році стали 2116 учнів 4 класів, 2154 учні 9 класів та 1012 учнів 11 класів.

Продзвенів Останній дзвоник й у стінах Білоцерківського ліцею іноземних мов – гімназії №9, директором якого є Олена Ткач.

До випускників, учнів, вчителів та батьків Олена Дмитрівна звернулася з такими словами: «Сьогоднішнє свято останнього дзвоника запросило на це шкільне подвір’я, у першу чергу, наших випускників. Тут наші четвертокласники, дев’ятикласники і одинадцятикласники. Дорогі випускники початкової школи, ви ще такі маленькі, але уже майже п’ятикласники! Ви багато чого навчилися у початковій школі, але, повірте, попереду на вас чекають багато відкриттів, вчителів, нових труднощів, але й нових перемог. Гарних вам канікул, наберіться сил і чекаємо вас у п’ятому класі. Дорогі дев’ятикласники, буквально за декілька тижнів у ваших руках буде свідоцтво про здобуття базової загальносередньої освіти, а це дає вам право обирати: чи продовжувати навчатися у нас в ліцеї чи піти в інший заклад освіти, щоб здобувати фахові професійні знання. Успіхів, натхнення і не забувайте багато працювати. Звичайно, особливі слова я адресую вам, дорогі одинадцятикласники, у вас закінчується один шлях і починається новий. Поки що вами не звіданий, але не менш цікавий і корисний. Вам доведеться випробувати свої сили в НМТ, не бійтеся, ви гарно підготовлені і зможете подолати це випробування на своєму шляху та стати студентами омріяних вишів. Я хочу попросити вас, діти, будьте щасливі, у своїх майбутніх професіях, сім’ях, добрих справах!»