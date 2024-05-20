Важливо

Свято Останнього дзвоника у Білоцерківській громаді

  • П'ятниця, трав. 31 2024
  • Автор 
Свято Останнього дзвоника у Білоцерківській громаді

31 травня у Білоцерківській територіальній громаді відбулося свято Останнього дзвоника. Для когось це перехід на літні канікули, а для когось настав час обирати між професійною освітою і подальшим навчанням у рідній школі. Та для випускників 11 класів дзвоник продзвенів востаннє. Попереду – доросле життя з його непростими викликами.

11 клас1

11 клас 2

Білоцерківській освіті є чим пишатися. Так, 145 учнів закінчили 9 класів з відзнакою, а серед випускників 11 класів 24 учня мають срібні медалі, 56 – золоті. Загалом випускниками у 2023-2024 році стали 2116 учнів 4 класів, 2154 учні 9 класів та 1012 учнів 11 класів.

дітишкола

ипускники

Продзвенів Останній дзвоник й у стінах Білоцерківського ліцею іноземних мов – гімназії №9, директором якого є Олена Ткач.

31Olena

31bell11

До випускників, учнів, вчителів та батьків Олена Дмитрівна звернулася з такими словами: «Сьогоднішнє свято останнього дзвоника запросило на це шкільне подвір’я, у першу чергу, наших випускників. Тут наші четвертокласники, дев’ятикласники і одинадцятикласники. Дорогі випускники початкової школи, ви ще такі маленькі, але уже майже п’ятикласники! Ви багато чого навчилися у початковій школі, але, повірте, попереду на вас чекають багато відкриттів, вчителів, нових труднощів, але й нових перемог. Гарних вам канікул, наберіться сил і чекаємо вас у п’ятому класі. Дорогі дев’ятикласники, буквально за декілька тижнів у ваших руках буде свідоцтво про здобуття базової загальносередньої освіти, а це дає вам право обирати: чи продовжувати навчатися у нас в ліцеї чи піти в інший заклад освіти, щоб здобувати фахові професійні знання. Успіхів, натхнення і не забувайте багато працювати. Звичайно, особливі слова я адресую вам, дорогі одинадцятикласники, у вас закінчується один шлях і починається новий. Поки що вами не звіданий, але не менш цікавий і корисний. Вам доведеться випробувати свої сили в НМТ, не бійтеся, ви гарно підготовлені і зможете подолати це випробування на своєму шляху та стати студентами омріяних вишів. Я хочу попросити вас, діти, будьте щасливі, у своїх майбутніх професіях, сім’ях, добрих справах!»

31rush1

SocButtons v1.5
Прочитано 67 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

Чи потрібно відновити прийом громадян міськими чиновниками?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео