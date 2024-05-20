У Білоцерківській громаді не вистачає коштів на медицину

30 травня відбулося засідання 56 сесія Білоцерківської міської ради. Депутати внесли зміни до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року №1278-16-VIII. Що потрібно медикам?

- для міської лікарні №1 потрібно придбати сучасний гематологічний аналізатор для оперативнішого проходження військово-лікарської комісії та стерилізатор, а також блок живлення для ангіографа;

- хірургічному корпусу МЛ№1 потрібні кошти на ремонт ліфта. Для розробки проектно-кошторисної документації виділили 200 тис грн. А от встановлення ліфта потребує 3 млн грн. Цю суму внесли як зміни до програми;

- 11,9 млн грн потрібно для закупівлі обладнання для роботи сучасного ангіографа, ремонт приміщення під який розпочали ще минулого року в міській лікарні №2 і витратили на ці цілі 19 млн грн;

- 15 млн грн - на паровий стерилізатор та шредер для утилізації медичних відходів, яких в лікарні №2 накопичилося аж 10 тон;

– 15 млн мільйонів потрібно на ремонт інсультного відділення для того, щоб воно відповідало вимогам НСЗУ (наразі, за словами ТВО начальника управління охорони здоров’я, відділення не відповідає вимогам);

- 8, 3 млн грн потрібно для встановлення та підключення дизельного генератора. Але депутати цю суму відмовилися включати в програму, засумнівавшись в обґрунтованості такої вартості.

Зміни до програми внесені, але це не виділені кошти з бюджету, а лише зафіксовані потреби в програмі. А от коштів в бюджеті катма. Адже ПДФО із зарплат військових центральна влада забрала з міських бюджетів ще восени 2023 року. До того ж наш бюджет має значне просідання надходження акцизу з продажу тютюнових виробів. Тому і перевиконання плану по доходам практично немає.

На медичні потреби на цій сесії виділили лише:

496 тис грн - на придбання дизельного генератора паталогоанатомічному бюро;

200 тис грн - на реконструкцію існуючої шахти ліфта для встановлення нового ліфта в міській лікарні №1;

200 тис грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції жіночої консультації.

А ще ж не так давно міський голова Геннадій Дикий, звітуючи перед Білоцерківською громадою і міською радою за 2023 рік своєї роботи, запевняв, що "особлива увага приділялася медичній галузі", а "93% громадян вважають проживання в нашій громаді комфортним".

І от тепер на 56 сесії з'ясувалося, що навіть укриття в Білоцерківському пологовому будинку знаходиться в критичному стані. "Ми отримали велике здивування на комісії, що за останні 2, 5 роки повномасштабної війни до сих пір не зроблений капітальний ремонт укриття в пологовому будинку Білої Церкви. Там немає нормальних умов, там дещо зашкварно", - зазначила на сесії депутатка Ольга Нагорна від фракції "Слуга народу", яка входить в профільну депутатську комісію з гуманітарних питань, у тому числі медицини.

Дивно, що пані депутатка як і вся її комісія лише зараз з подивом дізналися про стан укриття в пологовому будинку та старий інтер'єр в жіночій консультації, адже і часу, і коштів у попередні роки було вдосталь, щоб вчасно зробити ремонти. Натомість депутати голосували за десятки мільйонів гривень на алеї біля "Літака", до Novusa, на вул. Театральній, викладку плиткою тротуарів тощо. Тільки на площу вшанування пам'яті борців за волю і незалежність України вже вкладено більше 16 млн грн, але вона до сих пір не завершена.