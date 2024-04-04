Білоцерківці вшанували пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

8 травня в Білоцерківській громаді відбулася низка заходів з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цьогоріч Україна вперше приєдналася до європейської традиції відзначати цю дату, і відповідне рішення було прийняте Верховною Радою України.

З нагоди цієї дати в Парку Слави відбулося урочисте зібрання та покладання квітів – за участю представників місцевої влади, жителів громади, представників ДСНС, правоохоронних органів, які прийшли, аби згадати всіх, кого торкнулась Друга світова війна, та вшанувати подвиг військових, які боролися з нацизмом і перемогли його. Крім того, це військовополонені, остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойових дій.

Під час заходу до присутніх звернувся секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. Він наголосив, що Друга світова війна тривала шість років і забрала життя мільйонів людей, у тому числі українців:

«Ця війна була розпочата у 1939 році за рахунок змови антигуманних, тиранічних режимів. На жаль, історія циклічна, і сьогодні ми бачимо повторення цього. Тільки увесь цивілізований світ може зупинити цю агресію. Вічна пам’ять всім Героям, які кували перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Вічна слава і шана Героям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу державу. Слава Україні!».

Пам’ять українських воїнів, які в час воєнного лихоліття захищали і захищають рідну землю, а також мільйонів жертв, яких забрала війна, вшанували хвилиною мовчання.

На знак пам’яті та скорботи учасники заходу також поклали квіти до братських могил воїнів, де, в тому числі, поховані чеські та словацькі захисники, які під час Другої світової війни брали участь у вигнанні нацистських окупантів з Білої Церкви.

Цього ж дня в Білій Церкві відбулося покладання квітів до пам’ятника «Скорботна Мати» та пам’ятного знаку «Висота 208,4 м».

В інших населених пунктах Білоцерківської громади також відбулося покладання квітів.

Вічна пам’ять всім, хто загинув за Перемогу в Другій світовій війні. Вічна шана Героям, які сьогодні віддають життя за мир та незалежність України.

Слава Україні!

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