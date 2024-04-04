Виконком затвердив організацію великодніх служб та поминальних днів

Під час проведення Великодніх богослужінь 4-5 травня ц.р. духовенство конфесій, розміщених на території Білоцерківської громади та їх релігійні організації, мають:
- проводити богослужіння з дотриманням умов комендантської години на території Київської області, що введено окремим розпорядженням голови Київської обласної військової адміністрації;
- здійснювати святкові служби та освячувати Великодні кошики по закінченню комендантської години (після 05 години ранку);
- біля культових споруд встановити знаки, що вказують шлях до найближчої захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття);
- під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» негайно припинити Великоднє богослужіння, сповістити про це його учасників та організувати їх евакуацію згідно із заздалегідь розробленою та наочно розміщеною схемою і покажчиками, повідомивши їм місцезнаходження найближчої захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття).
Також духовенству рекомендовано, за можливості, здійснювати проведення служінь «онлайн».
Крім того, для уникнення скупчення людей у період з 11 до 19 травня буде обмежено відвідування кладовищ на території Білоцерківської міської територіальної громади. Вірянам рекомендовано відвідувати місця поховань після 19 травня ц.р.
Заборонено й стихійну торгівлю будь-якими товарами ритуальної приналежності, релігійної атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування на прилеглих територіях кладовищ та безпосередньо кладовищах.
Контроль за виконанням вимог цього рішення здійснюватимуть працівники Муніципальної варти та правоохоронних органів.