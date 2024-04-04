Виконком затвердив організацію великодніх служб та поминальних днів

23 квітня на засіданні виконкому ухвалили рішення про організацію проведення Великодніх свят та поминальних днів на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Під час проведення Великодніх богослужінь 4-5 травня ц.р. духовенство конфесій, розміщених на території Білоцерківської громади та їх релігійні організації, мають:

- проводити богослужіння з дотриманням умов комендантської години на території Київської області, що введено окремим розпорядженням голови Київської обласної військової адміністрації;

- здійснювати святкові служби та освячувати Великодні кошики по закінченню комендантської години (після 05 години ранку);

- біля культових споруд встановити знаки, що вказують шлях до найближчої захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття);

- під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» негайно припинити Великоднє богослужіння, сповістити про це його учасників та організувати їх евакуацію згідно із заздалегідь розробленою та наочно розміщеною схемою і покажчиками, повідомивши їм місцезнаходження найближчої захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття).

Також духовенству рекомендовано, за можливості, здійснювати проведення служінь «онлайн».

Крім того, для уникнення скупчення людей у період з 11 до 19 травня буде обмежено відвідування кладовищ на території Білоцерківської міської територіальної громади. Вірянам рекомендовано відвідувати місця поховань після 19 травня ц.р.

Заборонено й стихійну торгівлю будь-якими товарами ритуальної приналежності, релігійної атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування на прилеглих територіях кладовищ та безпосередньо кладовищах.

Контроль за виконанням вимог цього рішення здійснюватимуть працівники Муніципальної варти та правоохоронних органів.