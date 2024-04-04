ВАКС відмовився зупиняти розгляд справи через мобілізацію Г. Дикого

На початку засідання, відповідаючи на питання головуючої судді що відсутності Геннадій Дикого, його адвокат Роман Титикало заявив, що його підзахисний призваний до лав ЗСУ та захищає територіальну цілісність України. На підтвердження додав довідки з Білоцерківського ТЦК та військової частини, куди зарахували Геннадія Дикого. Адвокати Дикого просили зупинити судове провадження у справі, посилаючись на ч. 1 статті 335 КПК України. Службу Геннадій Дикий, за словами адвокатів, проходить у Харківській області, а саме: село Грушине Лозівського району.

Суддя Наталя Мовчан поцікавилася, чи входить ця місцевість до території введення бойових дій. Адвокат Роман Титикало заявив, що входить, мовляв Геннадій Дикий скинув йому фотографії, як він там перебуває під обстрілами. На що суддя зазначила: давайте не фотографії, а належні докази. (Згідно наказу Мінреінтеграції від 22 березня 2024 року весь Лозівський район Харківської області входить до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, - ред.)

Також суддя Наталя Мовчан запитала у адвоката, чи має він документ, який визначає функціональні обов’язки Дикого. Такого документу не виявилося. Адвокат заявив, що обв’язки Дикий виконує згідно статуту ЗСУ.

Також суддя цікавилася, чи є у Дикого можливість, не заважаючи на мобілізацію, брати участь у судових засіданнях шляхом відеозв’язку. Адвокат запевнив, що Дикий знаходиться безпосередньо під обстрілами, Інтернет нестабільний, тому не може брати участь у відеозв’язку. (10 квітня в соцмережі Facebook Геннадій Дикий виставив на своїй сторінці фото у військовій формі, написавши коментар: «Прийшов час замінити основну світлину». Фотографія зроблена на фоні зеленого поля і чистого неба, диму від обстрілів або інших ознак бойових дій на фото не видно, - ред.)

Сторона захисту Павла Ходаківського наполягає на продовженні розгляду справи, оскільки мають докази непричетності Ходаківського до махінацій з нерухомістю.

Прокурор зазначив, що на його думку прийняти рішення по суті клопотання адвокатів неможливо, адже відсутні обоє обвинувачених в залі суду. Щодо статті 335 КПК України, то вона дозволяє зупинити розгляд справи, якщо проходження військової служби є перешкоджанням для подальшого судового розгляду. Прокурор наголосив, що розгляд матеріалів в суді перебуває на завершальній стадії. Також прокурор наполягав на тому, щоб суд з’ясував через звернення до військових частини місце фактичного перебування Г. Дикого і можливість забезпечення йому участі у відеозв’язку в судовому засіданні.

Суддя Наталя Мовчан погодилася з прокурором та постановила звернутися із запитом до Міноборони, Білоцерківського ТЦК і командира військової частини, куди мобілізований Г. Дикий, для з’ясування, який саме вид військової служби проходить обвинувачений, його функціональні обов’язки, місце перебування, наявність можливості брати участь у судових засіданнях шляхом відеоконференції з приміщення суду, який територіально найближче знаходиться до місця служби Г. Дикого.

Наступне судове засідання у справі за обвинуваченням у зловживання владою або службовим становищем, де фігурують обвинуваченими Геннадій Дикий та Павло Ходаківський, відбудеться 13 травня о 13:00.

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