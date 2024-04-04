У Білій Церкві відкрили оновлений центр обслуговування клієнтів ДТЕК

Для відвідувачів з дітьми організували дитячий куточок, де малеча може помалювати та зайнятися розвивальними іграми, поки їх батьки вирішують питання. Тож якщо для вирішення вашого питання вам потрібна консультація з фахівцем ДТЕК Київські регіональні електромережі, зокрема для фізичного обміну документами, запрошуємо відвідати оновлений центр обслуговування клієнтів у Білій Церкві. Прийом одночасно ведуть троє фахівців. Адміністратор ЦОК розподіляє потік відвідувачів, надає консультації клієнтам та розповідає про переваги онлайн-сервісів.

«Ми розуміємо і враховуємо потреби всіх клієнтів, з якими б питаннями вони не зверталися. Хоча більшість запитів наразі можна вирішити онлайн, ми також піклуємося про комфорт українців, які мають необхідність завітати до наших фахівців особисто. Для цього ми послідовно оновлюємо наші центри обслуговування. Як і інші ЦОК компанії, центр в Білій Церкві багатофункціональний і працює за принципом «єдиного вікна» — без прив'язки до місця прописки клієнтів. Тож за консультацією до нього можуть звертатися як жителі міста, так і сусідніх населених пунктів», — наголосив Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Для зручності клієнтів та уникнення черг чи скупчення відвідувачів, центр обслуговування функціонує за попереднім записом. Записатися можна через сайт компанії: обирайте найближчий центр обслуговування, зручний час – і завітайте на зустріч.

Оновлений центр обслуговування клієнтів за адресою м. Біла Церква вул. Генерала Воробйова (колишня вул. Офіцерська), 1 працює за графіком: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 17:00 (без перерви).

Разом з тим нагадуємо, що компанія розвиває різноманітні онлайн-сервіси для того, аби наші клієнти могли отримати необхідну допомогу та консультацію дистанційно. У компанії цілодобово працюють онлайн-канали обслуговування з усіх питань розподілу електроенергії: чат-бот Viber і Telegram, сайт компанії та офіційна сторінка Facebook.